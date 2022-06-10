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    HTC yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı

    HTC dört yıl aranın ardından yeni bir amiral gemisi akıllı telefonla karşımıza çıkıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanacak metaverse temalı modelin lansman tarihi açıklandı.
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    HTC yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC, bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirket sonunda merakla beklenen metaverse temalı amiral gemisinin lansman tarihini resmi olarak açıkladı.

    HTC Viverse olarak anılan akıllı telefonun tanıtım tarihini gösteren bir poster yayınlandı. Sanal ve artırılmış gerçeklik odaklı cihaz 28 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şu an için sadece HTC'nin kendi metaverse platformuyla entegre bir şekilde çalışacağını biliyoruz.

    HTC yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı
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    Dört yılın ardından gelen yeni amiral gemisi

    HTC Viverse dört yıl önce çıkış yapan HTC U12+ modelinden bu yana şirketin piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi olacak. Akıllı telefondan ilk olarak Şubat ayındaki MWC fuarında bahsedilmişti. Daha sonra Nisan ayında duyurulacağı açıklandı. Ancak etkinlik Asya'daki yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

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    HA-DH 1 gün önce

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