HTC yeni amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini açıkladı

Tayvanlı teknoloji devi HTC, bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirket sonunda merakla beklenen metaverse temalı amiral gemisinin lansman tarihini resmi olarak açıkladı.
HTC Viverse olarak anılan akıllı telefonun tanıtım tarihini gösteren bir poster yayınlandı. Sanal ve artırılmış gerçeklik odaklı cihaz 28 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şu an için sadece HTC'nin kendi metaverse platformuyla entegre bir şekilde çalışacağını biliyoruz.
Dört yılın ardından gelen yeni amiral gemisi
HTC Viverse dört yıl önce çıkış yapan HTC U12+ modelinden bu yana şirketin piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi olacak. Akıllı telefondan ilk olarak Şubat ayındaki MWC fuarında bahsedilmişti. Daha sonra Nisan ayında duyurulacağı açıklandı. Ancak etkinlik Asya'daki yeni koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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