Amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro özellikleri belli oldu

Motorola Edge 40 Pro neler sunuyor?
Paylaşılan detaylara göre Motorola Edge 40 Pro, Geekbench 5'te 1.480 tek çekirdek puanı ve 4.889 çoklu çekirdek puanı elde ediyor. Bu skorların ufak bir kıyaslama ile son nesil Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ek olarak kaputun altında 12 GB RAM ile eşleştirilen telefon, Android 13 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.
Motorola Edge 40 Pro'nun Moto X40'ı temel alıp almayacağı henüz doğrulanmadı. Onaylandığı takdirde ise 6.7 inç boyutlarında 1080x2400 165 Hz OLED ekran ve üçlü kamera (OIS'li 50MP ana, 50MP geniş açı, 12MP Makro) sisteminden güç alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca 60 MP selfie kamerası, 125 W kablolu şarj, 15 W kablosuz şarj ve 5 W ters kablosuz şarj özellikli 4.600 mAh pil ile donatılacak. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah