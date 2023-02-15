Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Moto X40'ı piyasaya sürdü. Çin pazarına özel olarak tanıtılan telefonun, Motorola Edge 40 Pro adı altında küresel pazara adım atması bekleniyor. Bu konuda Motorola'nın sessizliği devam ediyor olsa da, akıllı telefona ait bir prototip bugün Geekbench'te görüntülendi.

Motorola Edge 40 Pro neler sunuyor?

Paylaşılan detaylara göre Motorola Edge 40 Pro, Geekbench 5'te 1.480 tek çekirdek puanı ve 4.889 çoklu çekirdek puanı elde ediyor. Bu skorların ufak bir kıyaslama ile son nesil Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ek olarak kaputun altında 12 GB RAM ile eşleştirilen telefon, Android 13 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

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Motorola Edge 40 Pro'nun Moto X40'ı temel alıp almayacağı henüz doğrulanmadı. Onaylandığı takdirde ise 6.7 inç boyutlarında 1080x2400 165 Hz OLED ekran ve üçlü kamera (OIS'li 50MP ana, 50MP geniş açı, 12MP Makro) sisteminden güç alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca 60 MP selfie kamerası, 125 W kablolu şarj, 15 W kablosuz şarj ve 5 W ters kablosuz şarj özellikli 4.600 mAh pil ile donatılacak. Ancak tüm bunlar için biraz daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro özellikleri belli oldu