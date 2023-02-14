Galaxy S23 serisi Samsung tarihinde rekor kırdı
Bilindiği üzere Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'de sağlam ve sadık bir müşteri tabanına ev sahipliği yapıyor. Hem performans hem de kamera özellikleriyle dikkat çeken Galaxy S23 serisi ise bunu bir kez daha kanıtladı diyebiliriz. Amiral gemisi telefonlar, Galaxy S22 serisinin 1.01 milyonluk rekorunu geride bırakarak 1.09 milyon ön sipariş aldı.
Detaylara gelirsek, yerel kaynaklara göre Galaxy S23 Ultra, toplam ön siparişlerin yüzde 60'ını temsil ediyor. Amiral gemisi modelin hemen arkasında ise yüzde 24'lük bir pay ile Galaxy S23 yer alıyor. Galaxy S23 Plus ise yüzde 15'lik küçük bir paya sahip oldu.
Yeni rekorun Samsung tarihinde bir ilk olduğunu belirtelim. Nitekim ana akım Galaxy S serisi, ilk kez bu denli bir ilgi görüyor. Görünüşe göre Samsung, Note markasını Galaxy S serisine taşıma kararından olumlu sonuçlar almaya başladı. Ayrıca Güney Kore'de kaydedilen en yüksek ön sipariş rakamına Galaxy Note 10 serisi ile ulaşıldığını belirtelim. Dönemin popüler telefonu, kendi ülkesinde 1,4 milyon ön sipariş almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah