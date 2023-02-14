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    Galaxy S23 serisi Samsung tarihinde rekor kırdı

    Samsung Galaxy S23 serisi, Güney Kore'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Kısa süre önce tanıtılan ve ön siparişe açılan telefonlar, Samsung tarihinde yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar
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    Galaxy S23 serisi Samsung tarihinde rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini resmen tanıtan Samsung, Hindistan'ın ardından rekorlara koşmaya devam ediyor. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerden oluşan seri, şimdi de Güney Kore'de yeni bir ön sipariş rekoruna imza attı.

    Galaxy S23 serisi Samsung tarihinde rekor kırdı

    Bilindiği üzere Samsung, kendi ülkesi Güney Kore'de sağlam ve sadık bir müşteri tabanına ev sahipliği yapıyor. Hem performans hem de kamera özellikleriyle dikkat çeken Galaxy S23 serisi ise bunu bir kez daha kanıtladı diyebiliriz. Amiral gemisi telefonlar, Galaxy S22 serisinin 1.01 milyonluk rekorunu geride bırakarak 1.09 milyon ön sipariş aldı.

    Detaylara gelirsek, yerel kaynaklara göre Galaxy S23 Ultra, toplam ön siparişlerin yüzde 60'ını temsil ediyor. Amiral gemisi modelin hemen arkasında ise yüzde 24'lük bir pay ile Galaxy S23 yer alıyor. Galaxy S23 Plus ise yüzde 15'lik küçük bir paya sahip oldu.

    Yeni rekorun Samsung tarihinde bir ilk olduğunu belirtelim. Nitekim ana akım Galaxy S serisi, ilk kez bu denli bir ilgi görüyor. Görünüşe göre Samsung, Note markasını Galaxy S serisine taşıma kararından olumlu sonuçlar almaya başladı. Ayrıca Güney Kore'de kaydedilen en yüksek ön sipariş rakamına Galaxy Note 10 serisi ile ulaşıldığını belirtelim. Dönemin popüler telefonu, kendi ülkesinde 1,4 milyon ön sipariş almıştı. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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