Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan OnePlus 11 hatırlayacağınız üzere Ocak ayının başlarında duyurulmuştu. Çinli marka şimdi de daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi olan OnePlus 11R'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Güvenilir bir kaynak, akıllı telefonun fiyat etiketini paylaştı. Aktarılan bilgilere göre üretici cihazı en az iki konfigürasyonda sunacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyant 430 ila 490 dolar fiyatla satılacak.

OnePlus 11R'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı içeren en üst sürümü 490 ila 555 dolar arasında bir fiyat etiketi taşıyacak. Tabi bunlar Hindistan fiyatı, akıllı telefon diğer ülkelerde daha pahalı olabilir.

OnePlus 11R hakkında bilinenler

Sızıntılara göre OnePlus 11R, Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 platformu üzerine inşa edilecek. Akıllı telefonda 2.412 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inçlik AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca 100 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryadan da bahsediliyor.

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Amiral gemisi OnePlus 11R için fiyat bilgisi geldi