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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı

    Realme üst sınıf Snapdragon 888 işlemci ile güçlendirilmiş yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Race olarak anılan cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı belli oldu.
    05 Şubat 2021, 13:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı
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    Realme'nin yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya hazırladığını zaten biliyoruz. Artık cihazın ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgi sahibiyiz.

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    Şirketin pazarlama direktörü Song Qi Aric akıllı telefonun Çin Yeni Yılı'ndan (12 Şubat) sonra piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani bu ayın ikinci yarısında resmiyet kazanacak.

    Realme'nin yeni amiral gemisi "Race" kod adına sahip. Akıllı telefon Qualcomm'un üst sınıf Snapdragon 888 işlemcisi ile güçlendirilecek.

    Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı
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    160 Hz ekran taşıyacak

    Mevcut bilgilere göre cihazda 2K çözünürlük ve 160 Hz gibi rekor bir tazeleme oranı sunan AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca 64 + 13 + 13 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemiyle gelecek.

    Realme Race'in 125W UltraDart hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh pille donatılacağı söyleniyor. Ne yazık ki şu an için amiral gemisi telefonun fiyat etiketi konusunda herhangi bir bilgi yok.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/05/realme-race-to-launch-after-chinese-new-year-reveals-realme-marketing-director/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X Xloud 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    60 hz çöp gibi geliyo 120hz bi cihaz kullanınca gayet önemli bi gelişme min 90hz olmalı
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    damn2u (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu hertz ve megapiksel arttırmalar geçiş dönemiyle keriz avlamaktan başka bir şey değil. Bu telefonları alan kaç kişinin evinde 100hz TV, 144hz ve üzeri monitör var sanki.
    1 Yanıt Yanıtla
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    D desunotto 1 hf. ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Evet,telefonlarda artık daha çok çeşit olmalı

    Özelliklerini kendimiz seçebilmeliyiz...
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