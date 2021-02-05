Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı

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Realme'nin yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya hazırladığını zaten biliyoruz. Artık cihazın ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgi sahibiyiz.

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Şirketin pazarlama direktörü Song Qi Aric akıllı telefonun Çin Yeni Yılı'ndan (12 Şubat) sonra piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yani bu ayın ikinci yarısında resmiyet kazanacak.

Realme'nin yeni amiral gemisi "Race" kod adına sahip. Akıllı telefon Qualcomm'un üst sınıf Snapdragon 888 işlemcisi ile güçlendirilecek.

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160 Hz ekran taşıyacak

Mevcut bilgilere göre cihazda 2K çözünürlük ve 160 Hz gibi rekor bir tazeleme oranı sunan AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca 64 + 13 + 13 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü arka kamera sistemiyle gelecek.

Realme Race'in 125W UltraDart hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh pille donatılacağı söyleniyor. Ne yazık ki şu an için amiral gemisi telefonun fiyat etiketi konusunda herhangi bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2021/02/05/realme-race-to-launch-after-chinese-new-year-reveals-realme-marketing-director/

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