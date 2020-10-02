Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor

Amatör veya profesyonel internet yayıncılığı zaten bir süredir yükselişte olan bir sınıftı ancak özellikle pandemi dönemi ile eve kapanmamız sonrasında adeta patlama yaptı. Böylece yayın ekipmanı pazarı da olmadığı hareketlendi.

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Amp Light özellikleri ve fiyatı

İyi bir yayın yapabilmek için web kamerasının iyi olması artık yetmiyor. Yayıncıların iyi bir mikrofona ve hatta aydınlatmaya da sahip olması gerekiyor. Daha üst seviyelerde artık yeşil perde de devreye girmeye başladı ancak standart bir yayın için yukarıda saydıklarımız yeterli.

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Amp Light adıyla bağış toplayan Kickstarter projesi web kamera aydınlatması konusunda yeni bir standart belirlemek amacında. Yenilikçi kaidesi ile ister monitöre tutturun isterseniz de masanızın üzerinde kullanın. Ayrıca profesyonel makineler için de uygun.

Ürün 80 adet çift renkli LED birimine sahip. 3 difüzyon seviyesi ile benzersiz bir aydınlatma sunarken sıcak ve soğuk olarak iki farklı tonda istenen ayarlamalar yapılabiliyor. Batarya ise 14 saate kadar kullanılabiliyor.

Amp Light projesi en az 99$ karşılığında Mart ayında dağıtıma başlayacak. Kısa sürede 100 bin dolara yakın bağış toplayan proje gerçekleşmeyi haketmiş durumda.

https://www.kickstarter.com/projects/amplt/the-amp-light-mountable-edge-lit-webcam-light

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