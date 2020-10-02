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    Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor

    İnternet yayınlarınızda aydınlatma sıkıntısı çekiyorsanız Amp Light projesi imdadınıza yetişti. İki renk sıcaklığı ile benzersiz bir aydınlatma imkanı sunan Amp Light gelecek yıl piyasada.
    2 hf.
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    Video Kameralar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amatör veya profesyonel internet yayıncılığı zaten bir süredir yükselişte olan bir sınıftı ancak özellikle pandemi dönemi ile eve kapanmamız sonrasında adeta patlama yaptı. Böylece yayın ekipmanı pazarı da olmadığı hareketlendi.

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    Amp Light özellikleri ve fiyatı

    İyi bir yayın yapabilmek için web kamerasının iyi olması artık yetmiyor. Yayıncıların iyi bir mikrofona ve hatta aydınlatmaya da sahip olması gerekiyor. Daha üst seviyelerde artık yeşil perde de devreye girmeye başladı ancak standart bir yayın için yukarıda saydıklarımız yeterli.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Amp Light adıyla bağış toplayan Kickstarter projesi web kamera aydınlatması konusunda yeni bir standart belirlemek amacında. Yenilikçi kaidesi ile ister monitöre tutturun isterseniz de masanızın üzerinde kullanın. Ayrıca profesyonel makineler için de uygun.

    Ürün 80 adet çift renkli LED birimine sahip. 3 difüzyon seviyesi ile benzersiz bir aydınlatma sunarken sıcak ve soğuk olarak iki farklı tonda istenen ayarlamalar yapılabiliyor. Batarya ise 14 saate kadar kullanılabiliyor.

    Amp Light projesi en az 99$ karşılığında Mart ayında dağıtıma başlayacak. Kısa sürede 100 bin dolara yakın bağış toplayan proje gerçekleşmeyi haketmiş durumda.



    https://www.kickstarter.com/projects/amplt/the-amp-light-mountable-edge-lit-webcam-light Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    42 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Neden böyle zahmetli bir aparat yerine bilgisayar ekranını aydınlatma için kullanamiyoruz? Bilgisayarınızın ekranının sağ sol veya isteğinize bağlı bir köşesinde flash parlaklığında ışık kaynağı olacak küçük pencereler veya spot aydınlatma efektleri olabilir. Telefonlarımızı bile fener gibi kullanıyorken bir bilgisayar ekranında bize yetecek beş on fener ışığı yaratılabilir.
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