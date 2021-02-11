Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil konsolların çıkışı üzerinden yaklaşık üç ay geçmiş olmasına rağmen bildiğiniz gibi stok sıkıntıları hala devam ediyor. Yoğun stok problemleri konsolların satış performansları da elbette önemli ölçüde etkiledi. Analiz firması Ampere, yeni nesil konsolların ilk üç ay içerisinde bir önceki nesille hemen hemen aynı oranda satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ampere'in yayınladığı rakamlara göre Xbox Series X|S, Kasım ayındaki çıkışından bu yana 2,8 milyon adet satış yapmış. Xbox One'ın aynı zaman dilimindeki 2,9 milyon adetlik satışına kıyasla biraz geride kaldığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok

PlayStation 5 tarafında ise yine benzer bir durum var. PS5'in ilk üç ayı için PS4 ile aynı satış rakamlarına sahip olduğu ve şu ana kadar 4,2 milyon adet sattığı belirtildi.

Sony'nin bu ayın başnda yaptığı açıklamada 4,5 milyon adet PS5 dağıtımı yapıldığını duyurulmuştu. Ancak Sony'nin bu rakamı perakendicilere yapılan satışları temsil ediyor. Ampere rakamları ise doğrudan tüketicilere yapılan satışlardan oluşuyor.

Pandemi hem ilgiyi artırdı hem konsol üretimini zorlaştırdı

Sony, PlayStation 5'in tarihin en büyük açılışına imza atan konsol olduğunu açıklamıştı. Ancak o günün rakamları sadece ilk haftaya aitti. İlk haftanın ardından bildiğiniz gibi çoğu bölgede stok bulunamaz hale geldi. Özellikle de Avrupa'da üç aydır neredeyse hiç stok yok. Bu durum elbette satış rakamlarına olumsuz yansıdı.

Yeni nesil konsollarda stok sıkıntılarının bir süre daha aynen devam etmesi bekleniyor. Konsolların CPU ve GPU'sunu üreten AMD, pandemi nedeniyle beklentilere karşılık vermekte zorlanıyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili açıklama yapan şirket, stok problemlerinin 2021'in ikinci yarısına kadar devam edeceğini söylemişti.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-02-11-ampere-analysis-ps5-and-xbox-series-x-s-sales-in-line-with-not-ahead-of-previous-generation

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.