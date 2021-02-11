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    Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil

    Analiz firması Ampere, yeni nesil konsollarda yaşanan stok sıkıntılarının satış rakamlarını ciddi oranda azalttığını söyledi.
    11 Şubat 2021, 23:45 (6 gün)
    2,7b
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil
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    Yeni nesil konsolların çıkışı üzerinden yaklaşık üç ay geçmiş olmasına rağmen bildiğiniz gibi stok sıkıntıları hala devam ediyor. Yoğun stok problemleri konsolların satış performansları da elbette önemli ölçüde etkiledi. Analiz firması Ampere, yeni nesil konsolların ilk üç ay içerisinde bir önceki nesille hemen hemen aynı oranda satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Ampere'in yayınladığı rakamlara göre Xbox Series X|S, Kasım ayındaki çıkışından bu yana 2,8 milyon adet satış yapmış. Xbox One'ın aynı zaman dilimindeki 2,9 milyon adetlik satışına kıyasla biraz geride kaldığı belirtiliyor.

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    PlayStation 5 tarafında ise yine benzer bir durum var. PS5'in ilk üç ayı için PS4 ile aynı satış rakamlarına sahip olduğu ve şu ana kadar 4,2 milyon adet sattığı belirtildi.  

    Sony'nin bu ayın başnda yaptığı açıklamada 4,5 milyon adet PS5 dağıtımı yapıldığını duyurulmuştu. Ancak Sony'nin bu rakamı perakendicilere yapılan satışları temsil ediyor. Ampere rakamları ise doğrudan tüketicilere yapılan satışlardan oluşuyor.

    Pandemi hem ilgiyi artırdı hem konsol üretimini zorlaştırdı

    Sony, PlayStation 5'in tarihin en büyük açılışına imza atan konsol olduğunu açıklamıştı. Ancak o günün rakamları sadece ilk haftaya aitti. İlk haftanın ardından bildiğiniz gibi çoğu bölgede stok bulunamaz hale geldi. Özellikle de Avrupa'da üç aydır neredeyse hiç stok yok. Bu durum elbette satış rakamlarına olumsuz yansıdı.

    Yeni nesil konsollarda stok sıkıntılarının bir süre daha aynen devam etmesi bekleniyor. Konsolların CPU ve GPU'sunu üreten AMD, pandemi nedeniyle beklentilere karşılık vermekte zorlanıyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili açıklama yapan şirket, stok problemlerinin 2021'in ikinci yarısına kadar devam edeceğini söylemişti.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-02-11-ampere-analysis-ps5-and-xbox-series-x-s-sales-in-line-with-not-ahead-of-previous-generation Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    emre1393 (Emre K......) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rafta konsol var da millet almıyor sanki.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    M memo1231 (mehmet halıcı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Stok sıkıntısı var hala daha. Satan yerlerde 500 euroluk mala saçma sapan fiyat istiyolar. Bu konsolların resmi çıkışı 2022 gibi gözüküyor.
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    B Berrinim90 (Berrin ) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ps5
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    K KızgınHokkabaz (Ayhan Ergin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Piyasada cihazı yok. Bu gayet normal. Zar zor bugün bir tane sipariş edebildim.5 dakika da tüm stoklar tükendi.
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    X X4eros 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuan almak gereksiz tek kaliteli oyun Demon Souls Remake onun da PS3 sürümü PS now deneme üyeliği alınıp oynanır
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    ti7800 (Eddie Morra) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla PS4 Pro hem de PC sahibiyim. Ama ne oyun alasım var ne yeni konsol nede oynayasım. Almak istediğim oyunlar çok pahalı. Hiç keyifli değil. O alete o kadar para vereceğim yetmedi. Oyunlara para, Birde online içi ayrı para.

    Bende verilen para alınan keyif, tatmin ve eğlence kısmında ciddi dengesizlik var. Artık oyun dünyasını bıraktım diyebilirim. 2 aydır dokunmuyorum konsola.
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    O Ofa02 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Reis PS kaça bırakırsın
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    evkurda bile konsol var diye biliyorum. 12000 den 10 taksit mi ne veriyordu. taksit 1200 tl oha ya....
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    B bulduren (Süleyman Konur) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    stok mu var piyasada? üstelik niye alsınlar ki şu an :D konsol aldırtacak adam gibi oyun yok piyasada ve ayrıca çoğu insanların elindeki konsol yetiyor şu an. 1-2 yıl sonra satışlar artacaktır yeni oyunların görünmesiyle beraber.
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    emre1393 (Emre K......) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rafta konsol var da millet almıyor sanki.
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