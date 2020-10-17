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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor

    Analogue Duo adı verilen retro konsol projesi bir dönemin ilginç NEC TurboDuo modelini temel alıyor. Analogue Duo hem kartuş hem de oyun CD’lerini oynatabilecek.
    6 gün
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl Pocket adını verdiği ve retro dönemin pek çok el konsolunu içerisinde barındıran projesi ile dikkat çeken Analogue; bu kez TurboGrafx dönemine el atıyor. NEC imzalı TurboDuo modern bir şekilde karşımıza çıkacak.

    Analogue Duo nedir?

    Analogue markası bugüne kadar farklı markaların retro oyun konsollarını modern döneme uyarlayarak piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz yıl tanıttığı ve sonradan programlanabilir işlemcilere sahip Analogue Pocket el konsolu ile ses getirdi.

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    Gerçi pandemi nedeniyle Analogue Pocket el konsolu önümüzdeki yıla ertelendi ancak firma şimdiden yeni bir projeye başlamış durumda. Analogue Duo adı verilen yeni konsol NEC TurboDuo konsolunu temel alıyor.

    NEC TurboDuo hatırlanacağı üzere TurboGrafx-16 konsolunu ve TurboGrafx-CD sürücüsünü tek bir kasada toplayarak dikkat çekmişti. Özel bir adaptör ile HuCards kartuşlarını okuyabilen ve Arcade Card Duo adaptörü ile de Arcade CD-ROM oyunlarını oynatabilen TurboDuo oldukça komplike bir cihazdı. Ne var ki Sony PlayStation ve SEGA Saturn gibi konsolların dönemine denk geldiği için fazla tutunamadı.

    Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor

    Analogue Duo barındırdığı sonradan programlanabilir işlemcisi ile o dönemin orijinal donanım kartını canlandırıyor diyebiliriz. Böylece konsol orijinal medya dosyalarını oynatabiliyor. Bununla birlikte ölçeklendirme yaparak Full HD çözünürlüğe kadar HDMI üzerinden çıkış verebiliyor.

    Analogue Duo orijinal modele göre daha modern ve kompakt çizgilere sahip. Ayrıca kapağın açılarak CD konulduğu konseptin tersine CD ve kartuşlar ön kısımdaki slotlardan takılıyor.

    Bağlantı tarafında orijinal TurboGraphx-16 kontrolcü portu, ses tuşu olan 3.5mm giriş, kontrolcüler için iki adet USB port, genelde pek çok kontrolcü ile uyumlu Bluetooth ve 2.4GHz yer alıyor.

    Sade ve oyunları ölçekleyebilmek için gerekli menülere sahip sade bir arayüz kullanan Analogue Duo retro konsol projesi gelecek yıl piyasada olacak. Sınırlı sayıda üretilecek konsolun 200$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.engadget.com/analogue-duo-turbografx-pc-engine-turboduo-fpga-console-150059918.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    pspsexer (er kek) 5 gün (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Aslında tam tecrübesiz sayılmaz dünyada ilk PlayStation u PlayStation 1 den daha önce Sony ve nintendo ortak üretmişti adi PlayStation du ve super nintendo kasetleri çalıştırıyordu.



    Bu firma 16 bit cihazı üretip ucuza maal edip pahalıya kaktirmayi seçmiş eğer nec firmasının 32 bit cihazını deneseydi pcfx i muhtemelen iflas ederdi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    CPU: Hudson Soft HuC6280 @ 1,79 MHz or 7,16 MHz

    Bellek: 8KB work RAM, 64KB video RAM, 192KB additional memory (System 3.0)



    İçinde ortalama 7 MHz artı 1 .5 MHz cip olan sega mega drive a hayranlık besleyen bir looser...30 sene sonra 1600 TL edecek birileride alacak...peri masalı gibi.akilli insan çok...millet yeni konsol adini duyunca bir heyecan bir heyecan ama ortada bir halt yok...herkes hayalindeki o muhteşem konsolu arıyor bir ileride pişirip pişirip yediriyor....yemezler çok kez denendi olmadı...Brezilyada bir firma tectoy yakin tarihe kadar dreamcast üretti durdu bu daha heyecanlı bir durum.millet dreamcast lensi ararken bu firma dreamcast saturn game gear mega drive üretiyordu hala bu devirde...hem de Brezilya da.ucuza.kimsenin haberi yok.dreamcast saturn nadirmis Brezilyada yığınla var.



    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tectoy







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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün
    oynamak isteyen emulatör ile oynar. Zaten tutacak bir konsol olsaydı tutardı. Sony sıfır tecrübe ile 100 milyon ps1 sattı.

    Rom indirmelerine bakıyorum bi siteden,

    Turbogrfx ilk üç oyun 13 bin, 8 bin, 7500 indirme

    Sony ps1 ilk üç oyun 800 bin, 470 bin, 430 bin.

    Görüldüğü üzere kimse beleş bile oynamıyor. 200$'a nasıl satacaklar.
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    Taha Çerkez 5 gün
    Gereksiz iş birsey çıkmaz bundan
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    pspsexer (er kek) 5 gün (düzenlendi)
    2020 yılında 16 bit CD li kartuslu bir cihazı 200 dolardan satmak ve onu almak akilli isi değil.bazı şeyler tarihteki yerlerinde kalmalı ki orijinali tarih olmuşken benzerinin efsane olmasını beklemeyin aşırı fanatiklerin bufelerine gereksiz bir kutu daha.
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    joven 5 gün
    90 yıllardan beri bir çok disk oynatıcı kullandım ve halen kullanmaya devam ediyorum bir kere bile yolda bırakmadı
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün
    CD mekanik arıza çıkarmaya yatkın bir teknoloji !
    USB ve SD giriş daha mantıklı !!!
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