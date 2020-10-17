Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor

Geçtiğimiz yıl Pocket adını verdiği ve retro dönemin pek çok el konsolunu içerisinde barındıran projesi ile dikkat çeken Analogue; bu kez TurboGrafx dönemine el atıyor. NEC imzalı TurboDuo modern bir şekilde karşımıza çıkacak.
Analogue Duo nedir?
Analogue markası bugüne kadar farklı markaların retro oyun konsollarını modern döneme uyarlayarak piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz yıl tanıttığı ve sonradan programlanabilir işlemcilere sahip Analogue Pocket el konsolu ile ses getirdi.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"İlginizi Çekebilir Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir
Gerçi pandemi nedeniyle Analogue Pocket el konsolu önümüzdeki yıla ertelendi ancak firma şimdiden yeni bir projeye başlamış durumda. Analogue Duo adı verilen yeni konsol NEC TurboDuo konsolunu temel alıyor.
NEC TurboDuo hatırlanacağı üzere TurboGrafx-16 konsolunu ve TurboGrafx-CD sürücüsünü tek bir kasada toplayarak dikkat çekmişti. Özel bir adaptör ile HuCards kartuşlarını okuyabilen ve Arcade Card Duo adaptörü ile de Arcade CD-ROM oyunlarını oynatabilen TurboDuo oldukça komplike bir cihazdı. Ne var ki Sony PlayStation ve SEGA Saturn gibi konsolların dönemine denk geldiği için fazla tutunamadı.
Analogue Duo barındırdığı sonradan programlanabilir işlemcisi ile o dönemin orijinal donanım kartını canlandırıyor diyebiliriz. Böylece konsol orijinal medya dosyalarını oynatabiliyor. Bununla birlikte ölçeklendirme yaparak Full HD çözünürlüğe kadar HDMI üzerinden çıkış verebiliyor.
Analogue Duo orijinal modele göre daha modern ve kompakt çizgilere sahip. Ayrıca kapağın açılarak CD konulduğu konseptin tersine CD ve kartuşlar ön kısımdaki slotlardan takılıyor.
Bağlantı tarafında orijinal TurboGraphx-16 kontrolcü portu, ses tuşu olan 3.5mm giriş, kontrolcüler için iki adet USB port, genelde pek çok kontrolcü ile uyumlu Bluetooth ve 2.4GHz yer alıyor.
Sade ve oyunları ölçekleyebilmek için gerekli menülere sahip sade bir arayüz kullanan Analogue Duo retro konsol projesi gelecek yıl piyasada olacak. Sınırlı sayıda üretilecek konsolun 200$ fiyat etiketi mevcut.
https://www.engadget.com/analogue-duo-turbografx-pc-engine-turboduo-fpga-console-150059918.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Aslında tam tecrübesiz sayılmaz dünyada ilk PlayStation u PlayStation 1 den daha önce Sony ve nintendo ortak üretmişti adi PlayStation du ve super nintendo kasetleri çalıştırıyordu.
Bu firma 16 bit cihazı üretip ucuza maal edip pahalıya kaktirmayi seçmiş eğer nec firmasının 32 bit cihazını deneseydi pcfx i muhtemelen iflas ederdi.
CPU: Hudson Soft HuC6280 @ 1,79 MHz or 7,16 MHz
Bellek: 8KB work RAM, 64KB video RAM, 192KB additional memory (System 3.0)
İçinde ortalama 7 MHz artı 1 .5 MHz cip olan sega mega drive a hayranlık besleyen bir looser...30 sene sonra 1600 TL edecek birileride alacak...peri masalı gibi.akilli insan çok...millet yeni konsol adini duyunca bir heyecan bir heyecan ama ortada bir halt yok...herkes hayalindeki o muhteşem konsolu arıyor bir ileride pişirip pişirip yediriyor....yemezler çok kez denendi olmadı...Brezilyada bir firma tectoy yakin tarihe kadar dreamcast üretti durdu bu daha heyecanlı bir durum.millet dreamcast lensi ararken bu firma dreamcast saturn game gear mega drive üretiyordu hala bu devirde...hem de Brezilya da.ucuza.kimsenin haberi yok.dreamcast saturn nadirmis Brezilyada yığınla var.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tectoy
Rom indirmelerine bakıyorum bi siteden,
Turbogrfx ilk üç oyun 13 bin, 8 bin, 7500 indirme
Sony ps1 ilk üç oyun 800 bin, 470 bin, 430 bin.
Görüldüğü üzere kimse beleş bile oynamıyor. 200$'a nasıl satacaklar.
USB ve SD giriş daha mantıklı !!!