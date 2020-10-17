Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl Pocket adını verdiği ve retro dönemin pek çok el konsolunu içerisinde barındıran projesi ile dikkat çeken Analogue; bu kez TurboGrafx dönemine el atıyor. NEC imzalı TurboDuo modern bir şekilde karşımıza çıkacak.

Analogue Duo nedir?

Analogue markası bugüne kadar farklı markaların retro oyun konsollarını modern döneme uyarlayarak piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz yıl tanıttığı ve sonradan programlanabilir işlemcilere sahip Analogue Pocket el konsolu ile ses getirdi.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

İlginizi Çekebilir

Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir

Gerçi pandemi nedeniyle Analogue Pocket el konsolu önümüzdeki yıla ertelendi ancak firma şimdiden yeni bir projeye başlamış durumda. Analogue Duo adı verilen yeni konsol NEC TurboDuo konsolunu temel alıyor.

NEC TurboDuo hatırlanacağı üzere TurboGrafx-16 konsolunu ve TurboGrafx-CD sürücüsünü tek bir kasada toplayarak dikkat çekmişti. Özel bir adaptör ile HuCards kartuşlarını okuyabilen ve Arcade Card Duo adaptörü ile de Arcade CD-ROM oyunlarını oynatabilen TurboDuo oldukça komplike bir cihazdı. Ne var ki Sony PlayStation ve SEGA Saturn gibi konsolların dönemine denk geldiği için fazla tutunamadı.

Analogue Duo barındırdığı sonradan programlanabilir işlemcisi ile o dönemin orijinal donanım kartını canlandırıyor diyebiliriz. Böylece konsol orijinal medya dosyalarını oynatabiliyor. Bununla birlikte ölçeklendirme yaparak Full HD çözünürlüğe kadar HDMI üzerinden çıkış verebiliyor.

Analogue Duo orijinal modele göre daha modern ve kompakt çizgilere sahip. Ayrıca kapağın açılarak CD konulduğu konseptin tersine CD ve kartuşlar ön kısımdaki slotlardan takılıyor.

Bağlantı tarafında orijinal TurboGraphx-16 kontrolcü portu, ses tuşu olan 3.5mm giriş, kontrolcüler için iki adet USB port, genelde pek çok kontrolcü ile uyumlu Bluetooth ve 2.4GHz yer alıyor.

Sade ve oyunları ölçekleyebilmek için gerekli menülere sahip sade bir arayüz kullanan Analogue Duo retro konsol projesi gelecek yıl piyasada olacak. Sınırlı sayıda üretilecek konsolun 200$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.engadget.com/analogue-duo-turbografx-pc-engine-turboduo-fpga-console-150059918.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.