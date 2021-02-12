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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak

    BlackBerry markasının yeni sahibi OnwardMobility, bu yıl 5G özellikli bir akıllı telefon çıkaracağını açıkladı. Cihaz markayla özdeşleşmiş fiziksel klavye geleneğini sürdürecek.
    12 Şubat 2021, 22:45 (5 gün)
    5,3b
    1
    18
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak
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    Çinli TCL geçtiğimiz yıl Blackberry markası altında akıllı telefon üretmekten vazgeçmişti. Hal böyle olunca Kanadalı firma akıllı telefon üretimini üstlenecek bir başka ortak aramak zorunda kaldı.

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    BlackBerry markasının hakları geçen yıl OnwardMobility tarafından satın alındı. Amerikan şirket bu yıl ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihaz 5G bağlantısını destekleyecek ve fiziksel klavyesi olacak.

    BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak
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    Foxconn ile birlikte geliştiriliyor

    Akıllı telefon Foxconn'un sahibi olduğu Tayvanlı FIH Mobile şirketi ile birlikte geliştiriliyor. Ancak şirket montaj sürecini Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi başına yürütmeyi düşünüyor.

    OnwardMobility, Blackberry markasını canlandırmanın ağır yükünü üstlenmiş durumda. Şirketin başlangıçta biraz zorlanacağı kesin. Bakalım TCL gibi birkaç model ürettikten sonra vaz mı geçecek? Yoksa başarıya mı ulaşacak? Hep birlikte göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/11/onwardmobility-the-new-blackberry-licensee-plans-to-bring-blackberry-phones-to-asia/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayatımda bir şeye bu kadar inat eden başka bir şirkete rastlamadım. İlla tuşlu telefon telefon yapacaksanız artık ayrı aparat olarak yapsanıza şu klavyeyi.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nokia gibi ben oldum deyip yok olmaya doğru giden bir başka firma daha...



    Hiçbir zaman ben oldum, sektörün lideri benim, piyasaya ben yön veririm diyemezsiniz.



    Değişen şartlara ayak uydurmanız gerekir.
    Nokia gibi ben oldum deyip yok olmaya doğru giden bir başka firma daha... Hiçbir zaman ben oldum, sektörün lideri benim, piyasaya ben yön veririm...
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    Yanıtla +5
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.

    Bırak artık şu tuş işini..
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu ısmı tekrar duyacagımı hıc sanmıyordum tozu raflar resmen
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Geçti modan canım zorlama
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    M meLek122 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var canım 2030da çıkarırdınız
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar dünyasa 1 numaraydı sonra iphone geldi
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    Lexco (E. Y.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    BlackBerry'in klavyeli telefon inadı bitmeyecek sanırım.
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    CiGaHaGi (vedat ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat 5 bin civarı olursa key2 'yi yenilemiş oluruz
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    BRNSpawn (Baran SOYSÜREN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Farklı segmentlerde doğru fiyatlandırma ile 3-4 model çıkartsalar belli bir kitleye ulaşırlar.
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    BlackBerry mi kaldı artık ya... Hadi çıkarıyorsunuz bir telefon, düzgün özellikl ve fiyatlı bir Android çıkarın geçin. Klavyesiz telefona alıştı artık millet. Her ne kadar yazmak sizin cihazınızda daha verimli olsa da kim istiyor artık öyle klavyeli telefon...
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ericsson'u harcayan, Nokia'yı batıran inovatif küre seni harcar kara üzüüüüm...
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    Y yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tuşa devam diyor fakat tuş olmaya doymuyor
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    5316 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    blackberry, OnwardMobility ve
    3 etiket daha 5g fiziksel klavye Mobil Teknolojiler
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