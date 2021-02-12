BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak

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Çinli TCL geçtiğimiz yıl Blackberry markası altında akıllı telefon üretmekten vazgeçmişti. Hal böyle olunca Kanadalı firma akıllı telefon üretimini üstlenecek bir başka ortak aramak zorunda kaldı.

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BlackBerry markasının hakları geçen yıl OnwardMobility tarafından satın alındı. Amerikan şirket bu yıl ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihaz 5G bağlantısını destekleyecek ve fiziksel klavyesi olacak.

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Foxconn ile birlikte geliştiriliyor

Akıllı telefon Foxconn'un sahibi olduğu Tayvanlı FIH Mobile şirketi ile birlikte geliştiriliyor. Ancak şirket montaj sürecini Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi başına yürütmeyi düşünüyor.

OnwardMobility, Blackberry markasını canlandırmanın ağır yükünü üstlenmiş durumda. Şirketin başlangıçta biraz zorlanacağı kesin. Bakalım TCL gibi birkaç model ürettikten sonra vaz mı geçecek? Yoksa başarıya mı ulaşacak? Hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2021/02/11/onwardmobility-the-new-blackberry-licensee-plans-to-bring-blackberry-phones-to-asia/

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