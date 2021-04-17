Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir

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XDA Developers topluluğu, Android 12'nin yeni sürümünün uygulamaların otomatik çevirisini yapacağına dair kanıt bulduklarını açıkladılar.

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İşlev, cihazdaki uygulamaların geliştiricinin dilinden kullanıcının diline çevrilmesine izin verecek. XDA Developers, daha önce yayınlanmamış bir Android 12 yapısına sahip olması nedeniyle bunu açığa çıkardı ve bu yapıda, yeni çeviri hizmeti ile ilgili birçok yeni sınıf buldu.

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Google Translate ile çevirecek

Yeni özelliğin, uygulamanın kullanıcı arayüzündeki metinlerin doğrudan çevrilmesine izin verdiği sonucuna varılmuş. Google'ın bu seçeneği Pixel akıllı telefonlara özel yapması da mümkün. Öte yandan yeni özelliğin, Google Translate ile çalıştığını da belirtelim.

Bu alanda, uzun süredir AllTrans gibi (üst resimdeki) kendi UI çeviri özelliklerini sunan üçüncü taraf uygulamaların var olduğunu da belirtmek gerekir. Google, Android işletim sisteminin yeni sürümünü Mayıs 2021'de resmi olarak tanıtacak.

https://www.xda-developers.com/android-12-app-ui-translation/

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