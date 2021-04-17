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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir

    Teknoloji devi Google'ın, Mayıs 2021 tarihinde resmen duyuracağı Android 12 işletim sisteminin, uygulamaları otomatik olarak kullanıcının diline çevireceğine dair kanıtlar bulundu.
    17 Nisan 2021, 21:00 (6 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir
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    XDA Developers topluluğu, Android 12'nin yeni sürümünün uygulamaların otomatik çevirisini yapacağına dair kanıt bulduklarını açıkladılar.

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    İşlev, cihazdaki uygulamaların geliştiricinin dilinden kullanıcının diline çevrilmesine izin verecek. XDA Developers, daha önce yayınlanmamış bir Android 12 yapısına sahip olması nedeniyle bunu açığa çıkardı ve bu yapıda, yeni çeviri hizmeti ile ilgili birçok yeni sınıf buldu.

    Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir
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    Google Translate ile çevirecek

    Yeni özelliğin, uygulamanın kullanıcı arayüzündeki metinlerin doğrudan çevrilmesine izin verdiği sonucuna varılmuş. Google'ın bu seçeneği Pixel akıllı telefonlara özel yapması da mümkün. Öte yandan yeni özelliğin, Google Translate ile çalıştığını da belirtelim.

    Bu alanda, uzun süredir AllTrans gibi (üst resimdeki) kendi UI çeviri özelliklerini sunan üçüncü taraf uygulamaların var olduğunu da belirtmek gerekir. Google, Android işletim sisteminin yeni sürümünü Mayıs 2021'de resmi olarak tanıtacak.



    https://www.xda-developers.com/android-12-app-ui-translation/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya iyi hoşta... Apple gibi özellikler her cihaza gelmiyor ki. Firma Android 12 verirse gelecek vermezse gelmeyecek. Bir sonraki telefonum kesinlikle Apple olacak...
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    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke böyle bir özellik oyunlara da gelse. Dil desteği vermedikleri oyunların bari açık kaynak koduna izin vererek otomatik kullanıcının dilinde çeviriye izin veren bir Steam eklentisi ne güzel olurdu. Destek vermiyorsunuz köstek olmayın bari. Dünyada dilleri değerli oyuncular sadece 10 zengin ülke vatandaşına özel dil desteği sunulması ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir. Üstelik bu ülkeler gelişmiş ve okumuş İngilizce bildikleri apaçık ortada olan ülkelerin oyuncuları.
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki koca oyunu çevirmek kolay bir iş, hiç masrafsız beş dakikada yapabilecekleri şey ama yapmıyorlar. Adam dile harcadığı parayı o pazardan katbekat çıkartamayacaksa yapmaz tabi o yatırımı.
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    Pizza Steve 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youtube videolarınıda otomatik çeviriyor. Saçma sapan video başlıkları görüyorum hep. Kapatma ayarıda koymamışlar. Gelmesin böyle bi özellik. Alternatif sunmayıp tek bir şey dayatmalarını sevmiyorum.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Pizza Steve
    Youtube videolarının başlıklarını videoyu yükleyen kişi istediği dilde sınırsız bir şekilde değiştirebiliyor.Yani youtube bunu yapmıyor videoyu yükleyen yapıyor.
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