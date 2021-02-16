Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu

Google henüz mobil işletim sisteminin yeni bir sürümünü açıklamamış olsa da, sızıntılar "yeşil robot" un yakında çıkacak revizyonu hakkında çeşitli bilgileri ortaya koyuyor. İçeriden gelen başka bir rapora göre, şirket işletim sistemini tatlı veya şekerleme isimleriyle adlandırmaya devam edecek.

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XDA-Developers portalında yayınlanan bilgilere göre, "tek elle kullanım" olarak adlandırılan çalışma modu, Android 12'nin testlerinde ortaya çıktı. Uygulanması ise ekranın alt köşeye kaydırılarak tam boyutun %40'ına kadar ölçeklendirilmesinden ibaret. Bu da diğer el meşgulse, cihazın sahibinin istenen simgelere ulaşmasını sağlayacak. Benzer çözümler daha önce Apple tarafından iOS ve Samsung için One UI arayüz yazılımında sunulmuştu.

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Snow Cone ismini alacak

Fonksiyonu etkinleştirmenin iki yolu vardır: hareketle veya üç düğmeli gezinme çubuğunu kullanarak. Yeniliğin işletim sisteminin açık kaynak sürümünde (AOSP) görülmesi dikkat çekici. Muhtemelen Google yazılımına sahip tüm akıllı telefon üreticileri bu özelliği kullanabilecekler.

Ek olarak, içeriden sızan bilgiler Android 12'ye verilecek "tatlı" ismini de ortaya çıkarmış durumda. Kaynağa göre, yeni mobil işletim sisteminin resmi olmayan adı Snow Cone. Bu, rendelenmiş buz ve aromalı şeker şurubundan yapılarak kağıt konilerde servis edilen bir tatlı. Android 12'nin yeni sürümünün çıkış tarihi henüz geliştiriciler tarafından açıklanmış değil.

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