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    Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu

    Google, Android işletim sisteminin son sürümünün üzerinde çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan sızıntılar ise Android 12 ile ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.
    16 Şubat 2021, 12:00 (1 gün)
    11,7b
    2
    31
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    11

    Google henüz mobil işletim sisteminin yeni bir sürümünü açıklamamış olsa da, sızıntılar "yeşil robot" un yakında çıkacak revizyonu hakkında çeşitli bilgileri ortaya koyuyor. İçeriden gelen başka bir rapora göre, şirket işletim sistemini tatlı veya şekerleme isimleriyle adlandırmaya devam edecek.

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    XDA-Developers portalında yayınlanan bilgilere göre, "tek elle kullanım" olarak adlandırılan çalışma modu, Android 12'nin testlerinde ortaya çıktı.  Uygulanması ise ekranın alt köşeye kaydırılarak tam boyutun %40'ına kadar ölçeklendirilmesinden ibaret. Bu da diğer el meşgulse, cihazın sahibinin istenen simgelere ulaşmasını sağlayacak. Benzer çözümler daha önce Apple tarafından iOS ve Samsung için One UI arayüz yazılımında sunulmuştu.

    Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu
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    Snow Cone ismini alacak

    Fonksiyonu etkinleştirmenin iki yolu vardır: hareketle veya üç düğmeli gezinme çubuğunu kullanarak. Yeniliğin işletim sisteminin açık kaynak sürümünde (AOSP) görülmesi dikkat çekici. Muhtemelen Google yazılımına sahip tüm akıllı telefon üreticileri bu özelliği kullanabilecekler.

    Ek olarak, içeriden sızan bilgiler Android 12'ye verilecek "tatlı" ismini de ortaya çıkarmış durumda. Kaynağa göre, yeni mobil işletim sisteminin resmi olmayan adı Snow Cone. Bu, rendelenmiş buz ve aromalı şeker şurubundan yapılarak kağıt konilerde servis edilen bir tatlı. Android 12'nin yeni sürümünün çıkış tarihi henüz geliştiriciler tarafından açıklanmış değil.



    Kaynakça https://www.xda-developers.com/android-12-snow-cone-dessert/ https://www.xda-developers.com/android-12-one-handed-mode-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Android 12 Künefe,
    neden olmasın.
    Yanıtla +41
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    cangunner (Can G) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Snow Cone, yani bici bici?
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    crazywinner3 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Android'in google tekelinden değil, bizim android tekelinden kurtulmamız gerekiyor. Android temelinde sorunlu bir işletim sistemi, immediate mode rendering zamanında doğru bir kararmış gibi gözükse de şu an Android'in ios kadar akıcı olmamasının en büyük suçlusu. En kötü yanı da uygulama kütüphanesi baştan yazılmadan çözülemiyor olması
    Android'in google tekelinden değil, bizim android tekelinden kurtulmamız gerekiyor. Android temelinde sorunlu bir işletim sistemi, immediate mode rendering zama...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    :/ bu mu yani keske yazilimsal devrimler olsa hatta jiriskop gibi sistemler kullanilarak cok ilginc arayuz devrimleri olusturulabilir artik bu android guncellemelerini guvenlik yamasinin ustune gecirecek bir fark bulamiyorum keske farkli acilardan yaklassalar olaya sadece tasarimlari degistirerek bile devrim olabilir keske akilci cozumlerle yaklassalar SAYGILAR... (Benim dusuncem yoksa yanlis yazdigim yerler olabilir )
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    ozerotr 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Android 13 baklava çık aklımdann
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    M madmax_88 (ali oztas) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) ozerotr
    Vallahi aklıma benim de bunu yazmak gelmişti sen yazmıssın :)
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    Daddy01 (HMZ HLD) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Karsambaç...
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Magnolia bekliyorum.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    11 ve 10 un adaları neydi ki
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    M Matt_Murdock (Murat Alper) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi arayüzünde zaten bu tek elle kullanım modu yıllardır var
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    acbold (ANIL ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Android 12 Meybuz (:
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Android şerbetli tatlı
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeşil robot :/
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    linux çekirdeği kullan
    ve linux un özelliklerini makasla
    ( ROOT yetkisi = Erişim Yetkisi )
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Hangi özelliği makaslanmış?
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    11678 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    android, android 12 ve
    4 etiket daha snow cone yeni özellik sızıntı Mobil Teknolojiler
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