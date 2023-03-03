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    Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar belli oldu

    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, uygun cihazlar için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncelleme takvimini paylaştı. Yeni sürüme hangi telefonlar kavuşacak? İşte detaylar 
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    Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı başarılı modellere imza atan POCO, Android 13  sürümü için çalışmalarını hızlandırıyor. Kısa süre amiral gemisi POCO X5 Pro modelini kullanıcılar ile buluşturan marka, şimdi Android 13 tabanlı MIUI 14 için güncelleme takvimi paylaştı. İşte Android 13 güncellemesi alacak POCO cihazlar.

    POCO cihazlar için Android 13 tabanlı MIUI 14 takvimi paylaşıldı

    Paylaşılan listeye göre POCO X5 Pro 5G, 2023'ün ilk çeyreğinde MIUI 14 tabanlı Android 13 güncellemesini alan ilk cihaz olacak. Bunun ardından yeni sürüm, yılın ikinci çeyreği yani Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde POCO F4 5G, F3 GT, X3 Pro, M5, M4 5G ve C55 dahil olmak üzere altı modele daha ulaşacak. 

    Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacak cihazlar arasında ise POCO M4 Pro, X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G modelleri yer alıyor. Belirtilen tarihlerin Hindistan pazarında yer alan cihazları kapsadığını belirtelim. Ancak kısa bir süre sonra ülkemiz ve küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı MIUI 14, yeniden tasarlanan kullanıcı arabirimi (UI), gelişmiş sistem performansı ve gizlilik koruması dahil olmak üzere kullanıcılar için bir dizi özellik ve iyileştirme getiriyor. Yeni sürümde en dikkat çeken özelliklerden biri ise bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru.

    Ayrıca Xiaomi, sistem kaynaklarını optimize ederek MIUI 14'ü daha hafif hale getirdi. Bu noktada yeni sürüm, 4 GB'tan daha az yer kaplıyor. Ek olarak nadiren kullanılan uygulamaların otomatik olarak sıkıştırılmasını sağlayan yeni bir özellik de kullanıcıları bekliyor olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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