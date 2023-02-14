POCO X5 GT ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Poco X5 GT ufukta göründü
Bilindiği üzere POCO X5 ve POCO X5 Pro, Redmi Note 12 serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. TKDN Endonezya veri tabanında 23049PCD8G model numarasıyla görüntülenen POCO X5 GT ise, Redmi Note 12 Turbo ile benzer bir model numarasına ev sahipliği yapıyor.
Buradan yola çıkarak POCO X5 GT'nin neler sunacağını tahmin etmek zor değil. Bu bağlamda yeni akıllı telefon, 5G destekli Snapdragon 7 Gen 2 işlemciden güç alacak. 8nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet Prime, 3 adet Gold ve 4 adet Silver çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi (GPU) tarafında ise Adreno 618 bizleri karşılayacak.
POCO X5 GT'nin ön tarafında Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kaputun altında ise muhtemel olarak 67W hızlı şarj destekli büyük bir 5500mAh batarya, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilecek.
Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılan cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde bir selfie sensörü yer alacak. Ayrıca cihazın kutudan Android 13 ile çıkacağını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah