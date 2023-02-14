Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı modellere imza atan POCO, kısa süre önce yeni telefonları POCO X5 ve POCO X5 Pro'yu kullanıcılar ile buluşturdu. Şimdi de marka, aileye yeni bir tepe model eklemeye hazırlanıyor. Bugün POCO X5 GT, çeşitli sertifika sitelerinde görünmeye başladı. Peki amiral gemisi model neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Poco X5 GT ufukta göründü

Bilindiği üzere POCO X5 ve POCO X5 Pro, Redmi Note 12 serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. TKDN Endonezya veri tabanında 23049PCD8G model numarasıyla görüntülenen POCO X5 GT ise, Redmi Note 12 Turbo ile benzer bir model numarasına ev sahipliği yapıyor.

Buradan yola çıkarak POCO X5 GT'nin neler sunacağını tahmin etmek zor değil. Bu bağlamda yeni akıllı telefon, 5G destekli Snapdragon 7 Gen 2 işlemciden güç alacak. 8nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet Prime, 3 adet Gold ve 4 adet Silver çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi (GPU) tarafında ise Adreno 618 bizleri karşılayacak.

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POCO X5 GT'nin ön tarafında Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,67 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kaputun altında ise muhtemel olarak 67W hızlı şarj destekli büyük bir 5500mAh batarya, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilecek.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılan cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacak. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde bir selfie sensörü yer alacak. Ayrıca cihazın kutudan Android 13 ile çıkacağını belirtmekte fayda var.

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POCO X5 GT ufukta göründü: İşte beklenen özellikler