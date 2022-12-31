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    Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar açıklandı!

    Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı. Listede yeni sürümün beta ve kararlı sürümüne kavuşacak birçok cihaz bulunuyor. İşte detaylar
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    Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Android 13 güncellemesi konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olan Oppo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi 2023 yılına adım atarken akıllı telefon devi, yılın ilk çeyreği için ColorOS 13 güncelleme planını açıkladı. Gelin Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlara beraber bakalım

    Android 13 güncellemesine kavuşacak yeni Oppo telefonlar belli oldu

    2023 yılının ilk çeyreğinde Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerini çok sayıda akıllı telefona getirecek. Bununla birlikte beta güncellemesini alacak cihazlar arasında Oppo Reno7 5G, Oppo Reno K9/ Pro 5G, Oppo A55 5GOppo K9s/K9x, ve Oppo Reno5 yer alıyor.

    Oppo Find X2/X2 Pro, Oppo Ace 2, Oppo K10x/K10 Pro 5G ve Oppo Pad ise Ocak sonuna kadar Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün kararlı sürümüne kavuşacak. Oppo tarafından paylaşılan liste şu an için Çin pazarını kapsıyor. Ancak belirtilen tarihlerden kısa bir süre sonra, güncellemenin küresel kullanıma açılacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Oppo, yeni sürümün cihazlara aşamalı olarak dağıtılacağını bildirdi.

    ColorOS 13 Çin Güncelleme Zaman Çizelgesi

    Beta Güncellemesi

    11 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo Reno 7 5G
    • Oppo Reno 7 New Year Edition
    • Oppo K10 Vitality 5G
    • Oppo K9s

    Şubat 2023'ten itibaren

    • Oppo Reno 5 K 5G
    • Oppo Reno K9

    Mart 2023'ten itibaren

    • Oppo K9 Pro 5G
    • Oppo K9x 5G
    • Oppo A55 5G

    Kararlı Güncelleme

    12 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo Find X2 Pro
    • Oppo Ace 2
    • Oppo Find X2
    • Oppo Ace 2 Eva limited edition
    • Oppo X2 Pro Lamborghini edition

    13 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo K10x 5G
    • Oppo K10 Pro 5G

    31 Ocak 2023'ten itibaren

    • Oppo Pad
    • Oppo Pad Artist limited edition
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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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