Tam Boyutta Gör Android 13 güncellemesi konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olan Oppo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi 2023 yılına adım atarken akıllı telefon devi, yılın ilk çeyreği için ColorOS 13 güncelleme planını açıkladı. Gelin Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak Oppo telefonlara beraber bakalım

Android 13 güncellemesine kavuşacak yeni Oppo telefonlar belli oldu

2023 yılının ilk çeyreğinde Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ün kararlı ve beta sürümlerini çok sayıda akıllı telefona getirecek. Bununla birlikte beta güncellemesini alacak cihazlar arasında Oppo Reno7 5G, Oppo Reno K9/ Pro 5G, Oppo A55 5G, Oppo K9s/K9x, ve Oppo Reno5 yer alıyor.

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Oppo Find X2/X2 Pro, Oppo Ace 2, Oppo K10x/K10 Pro 5G ve Oppo Pad ise Ocak sonuna kadar Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün kararlı sürümüne kavuşacak. Oppo tarafından paylaşılan liste şu an için Çin pazarını kapsıyor. Ancak belirtilen tarihlerden kısa bir süre sonra, güncellemenin küresel kullanıma açılacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Oppo, yeni sürümün cihazlara aşamalı olarak dağıtılacağını bildirdi.

ColorOS 13 Çin Güncelleme Zaman Çizelgesi

Beta Güncellemesi

11 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 New Year Edition

Oppo K10 Vitality 5G

Oppo K9s

Şubat 2023'ten itibaren

Oppo Reno 5 K 5G

Oppo Reno K9

Mart 2023'ten itibaren

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K9x 5G

Oppo A55 5G

Kararlı Güncelleme

12 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo Find X2 Pro

Oppo Ace 2

Oppo Find X2

Oppo Ace 2 Eva limited edition

Oppo X2 Pro Lamborghini edition

13 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo K10x 5G

Oppo K10 Pro 5G

31 Ocak 2023'ten itibaren

Oppo Pad

Oppo Pad Artist limited edition

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Android 13 güncellemesi alacak yeni Oppo telefonlar açıklandı!