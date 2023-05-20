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    Anlık Bildirim

    Android 14 ile birlikte ekran kaydı gizliliği artıyor!

    Google, Andorid 14'ün yeni betasını yayınladı. Yeni gelen beta ile birlikte ekran kaydı gizliliğine odaklı bir özellik ortaya çıktı. İşte ne gibi avantajlar sağladığına dair detaylar:
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    Android 14 ile birlikte ekran kaydına dair gizlilik artıyor Tam Boyutta Gör
    Google kısa süre önce Android 14'ün ikinci beta güncellemesini yayınladı. Bununla birlikte kullanıcılar, Google'ın yaklaşmakta olan işletim sisteminin yeni özelliklerini keşfetme imkanı buldular. Görünüşe göre Google, ekran kaydını daha gizlilik odaklı bir özellik haline getirmeyi planlıyor.

    Şu an kullanılan Android sürümü, ekran kayıt işlevi ses kaydını kapatmanıza ve dokunuşları gizlemenize izin vermekte. Yeni ekran kaydı özelliği, kaydı tek bir uygulamayla sınırlandırmanıza veya kayıt sırasında bildirimler gibi hassas bilgileri gizlemenize olanak tanıyacak.

    Tek uygulamaya özel ekran kaydı

    Mishaal Rahman attığı tweet'te bu iki işlevin nasıl çalıştığını gösteriyor. Tek bir uygulama ekran kaydına dokunduğunuzda, son açtığınız uygulamaların bulunduğu bir çerçeve beliriyor. Kayıt sırasında uygulamadan çıktığınızda, siz uygulamaya geri dönene kadar ekran kararıyor ve böylece o uygulama dışındaki hiçbir eyleminiz kaydedilmiyor.

    Artık tüm Android 14'lü telefonlarda kullanılacak

    Alternatif olarak her şeyi kaydetmeyi seçebilir, yalnızca bildirimler gibi hassas bilgileri gizleyebilirsiniz. Aslında ekran kaydında tüm durum çubuğu gizlenmekte. Zira bazı Android telefonlar ekran kaydı (Samsung OneUI'daki gibi) için gizlilikle ilgili bazı özellikler sunuyor, ancak bunun Android'de yerel olarak çalıştığı ilk kez görülmekte.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    uyurken sürekli sağa sola dönüyorum carbon clean memurken askere gitmek merkezi uydu sistemi sinyal yok uyumak istememek

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