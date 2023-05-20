Android 14 ile birlikte ekran kaydı gizliliği artıyor!

Tam Boyutta Gör Google kısa süre önce Android 14'ün ikinci beta güncellemesini yayınladı. Bununla birlikte kullanıcılar, Google'ın yaklaşmakta olan işletim sisteminin yeni özelliklerini keşfetme imkanı buldular. Görünüşe göre Google, ekran kaydını daha gizlilik odaklı bir özellik haline getirmeyi planlıyor.

Şu an kullanılan Android sürümü, ekran kayıt işlevi ses kaydını kapatmanıza ve dokunuşları gizlemenize izin vermekte. Yeni ekran kaydı özelliği, kaydı tek bir uygulamayla sınırlandırmanıza veya kayıt sırasında bildirimler gibi hassas bilgileri gizlemenize olanak tanıyacak.

Samsung'un 2017'de sunduğu özellik Android 14'e geliyor 1 gün önce eklendi

Tek uygulamaya özel ekran kaydı

Mishaal Rahman attığı tweet'te bu iki işlevin nasıl çalıştığını gösteriyor. Tek bir uygulama ekran kaydına dokunduğunuzda, son açtığınız uygulamaların bulunduğu bir çerçeve beliriyor. Kayıt sırasında uygulamadan çıktığınızda, siz uygulamaya geri dönene kadar ekran kararıyor ve böylece o uygulama dışındaki hiçbir eyleminiz kaydedilmiyor.

Artık tüm Android 14'lü telefonlarda kullanılacak

Alternatif olarak her şeyi kaydetmeyi seçebilir, yalnızca bildirimler gibi hassas bilgileri gizleyebilirsiniz. Aslında ekran kaydında tüm durum çubuğu gizlenmekte. Zira bazı Android telefonlar ekran kaydı (Samsung OneUI'daki gibi) için gizlilikle ilgili bazı özellikler sunuyor, ancak bunun Android'de yerel olarak çalıştığı ilk kez görülmekte.

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Android 14 ile birlikte ekran kaydına dair gizlilik artıyor