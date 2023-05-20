Android 14 ile birlikte ekran kaydı gizliliği artıyor!

Şu an kullanılan Android sürümü, ekran kayıt işlevi ses kaydını kapatmanıza ve dokunuşları gizlemenize izin vermekte. Yeni ekran kaydı özelliği, kaydı tek bir uygulamayla sınırlandırmanıza veya kayıt sırasında bildirimler gibi hassas bilgileri gizlemenize olanak tanıyacak.
Tek uygulamaya özel ekran kaydı
Mishaal Rahman attığı tweet'te bu iki işlevin nasıl çalıştığını gösteriyor. Tek bir uygulama ekran kaydına dokunduğunuzda, son açtığınız uygulamaların bulunduğu bir çerçeve beliriyor. Kayıt sırasında uygulamadan çıktığınızda, siz uygulamaya geri dönene kadar ekran kararıyor ve böylece o uygulama dışındaki hiçbir eyleminiz kaydedilmiyor.
Artık tüm Android 14'lü telefonlarda kullanılacak
Alternatif olarak her şeyi kaydetmeyi seçebilir, yalnızca bildirimler gibi hassas bilgileri gizleyebilirsiniz. Aslında ekran kaydında tüm durum çubuğu gizlenmekte. Zira bazı Android telefonlar ekran kaydı (Samsung OneUI'daki gibi) için gizlilikle ilgili bazı özellikler sunuyor, ancak bunun Android'de yerel olarak çalıştığı ilk kez görülmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.