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    Samsung'un 2017'de tanıttığı özellik Android 14'e geliyor

    Google, Samsung'un 6 yıl önce Galaxy akıllı telefonlarına getirdiği bir özelliği Android 14'lü telefonlara getireceğini duyurdu. Peki bu özellik nedir, ne işe yarıyor?
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    Samsung'un 2017'de sunduğu özellik Android 14'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2017 yılında App Pair adlı bir özellik tanıtığını bilmeyen yoktur. Bu özellik, kullanıcıların yan yana bölünmüş ekran çoklu görev modunda birlikte başlatılması gereken uygulama çiftleri oluşturmasına olanak tanıyor. Şimdi ise Google aynı özelliği Android 14'e getiriyor. Bu da Samsung'un, Android cihazlara yeni özellikler getirme konusunda ne kadar ileride olduğunu gösteridiğinin kanıtı.

    Samsung 6 yıl önce sundu şimdi Android 14'lü tüm telefonlara gelecek

    Değişiklikler listesini tarayan Android uzmanı Mishaal Rahman, Google'ın kullanıcıların uygulama çiftleri kaydetmelerine izin verecek bir yol geliştirdiğini söylüyor. Android, kullanıcıların uygulama çiftlerini kullanmasına ve bunları çoklu görev menüsünde tutmasına izin verse de, bunlar kaydedilemiyor ve kapatıldıktan sonra yeniden kullanılamıyordu. Şimdi Android 14, kullanıcıların uygulama çiftleri oluşturmasına ve bunları ana ekrana kaydetmesine izin verecek. Böylece, bir kullanıcı kaydedilmiş uygulama çifti simgesine her tıkladığında, bu iki uygulama bölünmüş ekran çoklu görev modunda açılmış olacak.

    Samsung'un kaydedilebilen ve kenar çubuğuna ya da ana ekrana yerleştirilebilen uygulama çiftlerini sunmaya başlamasının üzerinden 6 yıl geçti. Google ise bu özelliğin potansiyelinin yeni yeni farkına varıyor. Özellikle iki uygulamayı aynı anda kullanarak sık sık çoklu görev yapanlar için kullanışlı olacak. Bu özellik, katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi büyük ekranlı cihazlar için de faydalı olacağa benziyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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