Samsung'un 2017'de tanıttığı özellik Android 14'e geliyor

Samsung 6 yıl önce sundu şimdi Android 14'lü tüm telefonlara gelecek
Değişiklikler listesini tarayan Android uzmanı Mishaal Rahman, Google'ın kullanıcıların uygulama çiftleri kaydetmelerine izin verecek bir yol geliştirdiğini söylüyor. Android, kullanıcıların uygulama çiftlerini kullanmasına ve bunları çoklu görev menüsünde tutmasına izin verse de, bunlar kaydedilemiyor ve kapatıldıktan sonra yeniden kullanılamıyordu. Şimdi Android 14, kullanıcıların uygulama çiftleri oluşturmasına ve bunları ana ekrana kaydetmesine izin verecek. Böylece, bir kullanıcı kaydedilmiş uygulama çifti simgesine her tıkladığında, bu iki uygulama bölünmüş ekran çoklu görev modunda açılmış olacak.
Samsung'un kaydedilebilen ve kenar çubuğuna ya da ana ekrana yerleştirilebilen uygulama çiftlerini sunmaya başlamasının üzerinden 6 yıl geçti. Google ise bu özelliğin potansiyelinin yeni yeni farkına varıyor. Özellikle iki uygulamayı aynı anda kullanarak sık sık çoklu görev yapanlar için kullanışlı olacak. Bu özellik, katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi büyük ekranlı cihazlar için de faydalı olacağa benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.