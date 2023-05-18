Samsung'un 2017'de tanıttığı özellik Android 14'e geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, 2017 yılında App Pair adlı bir özellik tanıtığını bilmeyen yoktur. Bu özellik, kullanıcıların yan yana bölünmüş ekran çoklu görev modunda birlikte başlatılması gereken uygulama çiftleri oluşturmasına olanak tanıyor. Şimdi ise Google aynı özelliği Android 14'e getiriyor. Bu da Samsung'un, Android cihazlara yeni özellikler getirme konusunda ne kadar ileride olduğunu gösteridiğinin kanıtı.

Samsung 6 yıl önce sundu şimdi Android 14'lü tüm telefonlara gelecek

Değişiklikler listesini tarayan Android uzmanı Mishaal Rahman, Google'ın kullanıcıların uygulama çiftleri kaydetmelerine izin verecek bir yol geliştirdiğini söylüyor. Android, kullanıcıların uygulama çiftlerini kullanmasına ve bunları çoklu görev menüsünde tutmasına izin verse de, bunlar kaydedilemiyor ve kapatıldıktan sonra yeniden kullanılamıyordu. Şimdi Android 14, kullanıcıların uygulama çiftleri oluşturmasına ve bunları ana ekrana kaydetmesine izin verecek. Böylece, bir kullanıcı kaydedilmiş uygulama çifti simgesine her tıkladığında, bu iki uygulama bölünmüş ekran çoklu görev modunda açılmış olacak.

Android 14'ün yeni özelliği Snapdragon telefonlara geliyor! 2 gün önce eklendi

Samsung'un kaydedilebilen ve kenar çubuğuna ya da ana ekrana yerleştirilebilen uygulama çiftlerini sunmaya başlamasının üzerinden 6 yıl geçti. Google ise bu özelliğin potansiyelinin yeni yeni farkına varıyor. Özellikle iki uygulamayı aynı anda kullanarak sık sık çoklu görev yapanlar için kullanışlı olacak. Bu özellik, katlanabilir telefonlar ve tabletler gibi büyük ekranlı cihazlar için de faydalı olacağa benziyor.

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