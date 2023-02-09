Android 14 ne zaman yayınlanacak? Takvim açıklandı

İlk olarak Şubat ila Mart aylarında geliştirici önizleme sürümleri kullanıma sunulacak. Bunlar, geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemi için optimize etmesine olanak sağlıyor. En kararsız test yapıları olarak tanımlayabiliriz.
Final sürümü yazın gelecek
Nisan ayından (veya Mart ortasından) itibaren sıra Android 14'ü test etmek ve geliştiricilere olası hatalar hakkında geri bildirimde bulunmak isteyenler için tasarlanan beta sürümlere gelecek. Beta test dönemi en az Temmuz ayına kadar devam edecek.
Son etapta Android 14'ün kararlı sürümü yayınlanacak. Zaman çizelgesine bakılırsa işletim sisteminin final sürümü Ağustos ayında kullanıma sunulacak. Normalde sistemin kararlı sürümleri sonbaharda çıkardı ancak Android 13, Ağustos ortasında yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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