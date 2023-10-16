Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo, 1 Kasım’da önemli duyurular yapacak

    Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 1 Kasım tarihinde düzenleyeceği Vivo Geliştirici Konferansı kapsamında bir takım önemli duyurular gerçekleştirecek.
    Vivo, 1 Kasım’da önemli duyurular yapacak Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 1 Kasım'da Geliştirici Konferansı’nı düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik sırasındaki en önemli duyurulardan biri, Vivo'nun en son Android 14'e dayanan OriginOS 4 kullanıcı arayüzü olacak. Firmanın konferans esnasında başka duyurular da yapması bekleniyor.

    OriginOS 4’ten neler beklemeliyiz?

    Bilindiği üzere OriginOS kullanıcı arayüzü Çin'de piyasaya sürülen Vivo ve iQOO telefonlarıyla sınırlı iken, şirket akıllı telefonları için küresel pazarda FunTouch OS'yi sunuyor. Vivo geçtiğimiz günlerde Hindistan için Android 14 tabanlı FunTouch OS 14'ü zaten tanıtmıştı.

    FunTouch OS 14, genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için önemli iyileştirmeler getiriyor. Smooth Envision'ın tanıtımı, kalıcı işlemleri azaltarak ve RAM kullanımını artırarak sistem performansını optimize ederken, 8 GB veya daha fazla belleğe sahip cihazlar için 600 MB'a kadar ekstra RAM alanı ekliyor. App Retainer özelliği, beyaz listedeki uygulamaların sorunsuz çoklu görev için son durumlarına geri yüklenmesini sağlıyor. Motion Blur, 60Hz yenileme hızına sahip ekranlarda bile daha yumuşak görsel geçişler oluşturmak için kullanılıyor ve akıcılıkta yüzde 18,7'lik bir iyileşme sunuyor. Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri arasında 12 adede kadar aktif pencereyi destekleyen yükseltilmiş küçük pencere özelliği de işletim sistemine entegre ediliyor.

    FunTouch OS 14 ile gelen tüm özellikler bazı geliştirmelerle OriginOS 4’e aktarılacak. OriginOS 4 ile gönderilecek ilk telefonlar iQOO 12 serisi ve X100 amiral gemileri olacak. Öte yandan Vivo’nun etkinlik sırasında mobil platformlar için kendi geliştirdiği yapay zekayı ve IoT cihazları için şirket içi yeni işletim sistemini tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kilit ekranında müzik çalar gözükmüyor afyon mu kütahya mı half life blue shift türkçe yama türk telekom hat devir ücreti rks bitter 125 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız