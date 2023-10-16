Vivo, 1 Kasım’da önemli duyurular yapacak

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 1 Kasım'da Geliştirici Konferansı’nı düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik sırasındaki en önemli duyurulardan biri, Vivo'nun en son Android 14'e dayanan OriginOS 4 kullanıcı arayüzü olacak. Firmanın konferans esnasında başka duyurular da yapması bekleniyor.

OriginOS 4’ten neler beklemeliyiz?

Bilindiği üzere OriginOS kullanıcı arayüzü Çin'de piyasaya sürülen Vivo ve iQOO telefonlarıyla sınırlı iken, şirket akıllı telefonları için küresel pazarda FunTouch OS'yi sunuyor. Vivo geçtiğimiz günlerde Hindistan için Android 14 tabanlı FunTouch OS 14'ü zaten tanıtmıştı.

FunTouch OS 14, genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için önemli iyileştirmeler getiriyor. Smooth Envision'ın tanıtımı, kalıcı işlemleri azaltarak ve RAM kullanımını artırarak sistem performansını optimize ederken, 8 GB veya daha fazla belleğe sahip cihazlar için 600 MB'a kadar ekstra RAM alanı ekliyor. App Retainer özelliği, beyaz listedeki uygulamaların sorunsuz çoklu görev için son durumlarına geri yüklenmesini sağlıyor. Motion Blur, 60Hz yenileme hızına sahip ekranlarda bile daha yumuşak görsel geçişler oluşturmak için kullanılıyor ve akıcılıkta yüzde 18,7'lik bir iyileşme sunuyor. Geliştirilmiş çoklu görev özellikleri arasında 12 adede kadar aktif pencereyi destekleyen yükseltilmiş küçük pencere özelliği de işletim sistemine entegre ediliyor.

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FunTouch OS 14 ile gelen tüm özellikler bazı geliştirmelerle OriginOS 4’e aktarılacak. OriginOS 4 ile gönderilecek ilk telefonlar iQOO 12 serisi ve X100 amiral gemileri olacak. Öte yandan Vivo’nun etkinlik sırasında mobil platformlar için kendi geliştirdiği yapay zekayı ve IoT cihazları için şirket içi yeni işletim sistemini tanıtması bekleniyor.

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