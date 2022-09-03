Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 14 uydu bağlantılarını destekleyecek

    SpaceX ve T-Mobile’ın cep telefonlarına doğrudan uydu bağlantısını getireceği açıklamasının ardından Google, Android 14’ün uydu bağlantılarını destekleyeceğini açıkladı.
    Oy Ver

    Android 14 uydu bağlantılarını doğrudan destekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta SpaceX ve T-Mobile özel bir etkinlik ile uydu bağlantılarını cep telefonlarına getireceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Google, Android 14 işletim sisteminin bu bağlantıları doğrudan destekleyeceğini açıkladı.

    Acil durumlar için önemli bir uygulama olacak

    Google’ın Platformlar ve Ekosistemlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, Android takımının uydu bağlantıları üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca Lockheimer, duyuru yaparken Android’in ilk sürümünde 3G ve Wi-Fi’yı desteklemenin takımı oldukça zorladığından da bahsetti. Lockheimer, uydu bağlantılarının LTE ve 5G bağlantılarından farklı olduğunu ve kullanıcıların hız, bağlantı ve gecikme sürelerinde farklı deneyimler yaşayacağını belirtti. Böylece Google, 2023’ün sonbaharında yayınlanması beklenen Android 14’ün uydu bağlantılarını doğrudan destekleyeceğini belirtmiş oldu.

    Acil durumlarda ve kablosuz bağlantıların erişmediği yerlerde kullanım sunacak uydu bağlantıları, bölge başına 2-4 megabit bant genişliği sunacak. Genel anlamda mesajlaşma ve arama gibi servisler üzerine yoğunlaşacak uydu bağlantıları, acil durumlarda önemli bir iletişim ağı oluşturacak. Ayrıca T-Mobile, mesajlaşma uygulamaları ile anlaşmaya çalıştıklarını ve ileride belirli mesajlaşma uygulamalarının da uydu bağlantılarını destekleyebileceğini belirtti.

    Uydu bağlantıları, æşletim sistemine herhangi bir güncelleme gerektirmeden var olan iPhone ve Android modellerinde çalışabilecek ancak Google’ın işletim sistemi genelinde bu özellik üzerinde çalışması, bu özelliğin gücünü ve kullanışlılığını arttıracaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız