Android 14 uydu bağlantılarını destekleyecek

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Geçtiğimiz hafta SpaceX ve T-Mobile özel bir etkinlik ile uydu bağlantılarını cep telefonlarına getireceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Google, Android 14 işletim sisteminin bu bağlantıları doğrudan destekleyeceğini açıkladı.

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Acil durumlar için önemli bir uygulama olacak

Google’ın Platformlar ve Ekosistemlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, Android takımının uydu bağlantıları üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca Lockheimer, duyuru yaparken Android’in ilk sürümünde 3G ve Wi-Fi’yı desteklemenin takımı oldukça zorladığından da bahsetti. Lockheimer, uydu bağlantılarının LTE ve 5G bağlantılarından farklı olduğunu ve kullanıcıların hız, bağlantı ve gecikme sürelerinde farklı deneyimler yaşayacağını belirtti. Böylece Google, 2023’ün sonbaharında yayınlanması beklenen Android 14’ün uydu bağlantılarını doğrudan destekleyeceğini belirtmiş oldu.

Acil durumlarda ve kablosuz bağlantıların erişmediği yerlerde kullanım sunacak uydu bağlantıları, bölge başına 2-4 megabit bant genişliği sunacak. Genel anlamda mesajlaşma ve arama gibi servisler üzerine yoğunlaşacak uydu bağlantıları, acil durumlarda önemli bir iletişim ağı oluşturacak. Ayrıca T-Mobile, mesajlaşma uygulamaları ile anlaşmaya çalıştıklarını ve ileride belirli mesajlaşma uygulamalarının da uydu bağlantılarını destekleyebileceğini belirtti.

Uydu bağlantıları, æşletim sistemine herhangi bir güncelleme gerektirmeden var olan iPhone ve Android modellerinde çalışabilecek ancak Google’ın işletim sistemi genelinde bu özellik üzerinde çalışması, bu özelliğin gücünü ve kullanışlılığını arttıracaktır.

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Android 14 uydu bağlantılarını doğrudan destekleyecek