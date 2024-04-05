Tam Boyutta Gör Cihazımı Bul ağı, telefonların, kulaklıkların ve diğer Bluetooth özellikli izleyicilere sahip cihazlarını bulunmasını daha kolay hale getirecek. Ağa katılan milyarlarca Android cihaz birbirleriyle iletişim kurarak devasa bir konum takibi ağı oluşturacak. Ağa katılan her cihaz yakındaki cihazların alıp Google’a ilettiği bir tür şifrelenmiş konum işareticisi gönderecek. Böylece yalnızca kayıp cihazın sahibi cihazın nerede olduğunu görebilecek. Ancak bir sorun var; Bu sistemin düzgün çalışması için Bluetooth’un sürekli açık olması gerekiyor. Peki, Google nasıl çözüm sunacak?

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Bluetooth otomatik açılacak

Bluetooth sürekli açık konumda ve kullanıcının konumuna ping atacağından pil ömrü sorunu ortaya çıkacak. Google, Android 15’te Bluetooth’u kapatmak yerine etkili bir şekilde duraklatmanıza olanak tanıyan bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Kullanıcı, Bluetooth’u kapatmaya çalıştığında ertesi gün tekrar açılacağına dair bir uyarı alacak. Bu, Cihazımı Bul gibi özelliklerin çalışır durumda kalmasını sağlarken pilden tasarruf edilmesine olanak tanıyacak. Bluetooth bağlantısının otomatik açılıp kapatılması özelliğini tüm cihazların desteklemeyeceği tahmin ediliyor.

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Android 15, Bluetooth'u tamamen kapatmanıza izin vermeyecek