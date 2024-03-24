Android 15 (One UI 7.0) güncellemesi alacak Samsung telefonlar

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz haftalarda Android 15’in geliştirici önizleme sürümlerini yayınlamaya başladı ve böylece Android kullanıcıları, cihazlarının güncelleme alıp almayacağını merak etmeye başladı. En büyük Android üreticilerinden olan Samsung’un stabil güncelleme politikası, hangi cihazların güncelleme alacağını gözler önüne seriyor.

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Android 15 alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 15 güncelleme politikasını henüz paylaşmadı ancak firmanın Galaxy S24 öncesi akıllı telefonlarına dört büyük güncelleme verdiği biliniyor. Ayrıca firmanın giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına verdiği güncelleme desteği de tahmin edilebilir durumda. İşte karşınızda Android 15 (One UI 7.0) alması beklenen modeller:

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F ve Galaxy M Serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Google’ın temmuz ayının sonlarına doğru Android 15’i yayınlaması bekleniyor. Bunun ardından Samsung, One UI 7.0 için beta testlerine başlayacaktır. Firmanın Android 15 dağıtımına ise ekim veya kasım ayında başlaması bekleniyor.

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Android 15 güncellemesi alacak Samsung cihazları belli oluyor