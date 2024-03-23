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    Anlık Bildirim

    iPhone 16'da yapay zeka özellikleri nedeniyle RAM ve depolama alanı artabilir

    Gelişmiş yapay zeka özellikleri entegre edilecek olan iPhone 16, bu özelliklerin çalışabilmesi için daha yüksek RAM ve depolama alanına sahip olabilir.         
    iPhone 16'da RAM ve depolama alanı artabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, şuanda iPhone 15 ve 15 Plus'ta 6 GB RAM ve 15 Pro modellerinde ise 8 GB RAM sunuyor. Yeni gelen bilgiye göre Apple telefonlarındaki RAM miktarını arttırarak 8 GB'tan başlatabilir.

    Yapay zeka yarışının kızıştığı günümüzde teknoloji devleri cihazlarına Büyük Dil Modelleri'ni (LLM'ler) dahil etmeye çalışıyor. Daha hızlı sonuç üretmek için cihaz üzerinde çalıştırılmaya çalışılan modeller nedeniyle RAM ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla yeni yapay zeka özellikleriyl gelecek olan iPhone 16'da RAM miktarı yükselebilir.

    Apple'ın aynı zamanda NAND bellekleri kullanarak cihazdaki yapay zekanın çalıştırılabilmesi konusunda araştırma yaptığı bildiriliyor. Dolayısıyla daha yüksek depolama alanı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Duyumcu Revegnus'un iddiasına göre iPhone 16'da minimum depolama alanı 256 GB olabilir.

    iPhone 16 serisinin çıkmasına daha uzun bir süre olduğu için bu iddiaları şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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