iPhone 16'da yapay zeka özellikleri nedeniyle RAM ve depolama alanı artabilir

Tam Boyutta Gör Apple, şuanda iPhone 15 ve 15 Plus'ta 6 GB RAM ve 15 Pro modellerinde ise 8 GB RAM sunuyor. Yeni gelen bilgiye göre Apple telefonlarındaki RAM miktarını arttırarak 8 GB'tan başlatabilir.

Yapay zeka yarışının kızıştığı günümüzde teknoloji devleri cihazlarına Büyük Dil Modelleri'ni (LLM'ler) dahil etmeye çalışıyor. Daha hızlı sonuç üretmek için cihaz üzerinde çalıştırılmaya çalışılan modeller nedeniyle RAM ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla yeni yapay zeka özellikleriyl gelecek olan iPhone 16'da RAM miktarı yükselebilir.

Apple, MicroLED ekran fikrine veda ediyor: İşte nedeni 8 sa. önce eklendi

Apple'ın aynı zamanda NAND bellekleri kullanarak cihazdaki yapay zekanın çalıştırılabilmesi konusunda araştırma yaptığı bildiriliyor. Dolayısıyla daha yüksek depolama alanı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Duyumcu Revegnus'un iddiasına göre iPhone 16'da minimum depolama alanı 256 GB olabilir.

iPhone 16 serisinin çıkmasına daha uzun bir süre olduğu için bu iddiaları şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16'da RAM ve depolama alanı artabilir