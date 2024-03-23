iPhone 16'da yapay zeka özellikleri nedeniyle RAM ve depolama alanı artabilir

Yapay zeka yarışının kızıştığı günümüzde teknoloji devleri cihazlarına Büyük Dil Modelleri'ni (LLM'ler) dahil etmeye çalışıyor. Daha hızlı sonuç üretmek için cihaz üzerinde çalıştırılmaya çalışılan modeller nedeniyle RAM ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla yeni yapay zeka özellikleriyl gelecek olan iPhone 16'da RAM miktarı yükselebilir.
Apple'ın aynı zamanda NAND bellekleri kullanarak cihazdaki yapay zekanın çalıştırılabilmesi konusunda araştırma yaptığı bildiriliyor. Dolayısıyla daha yüksek depolama alanı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Duyumcu Revegnus'un iddiasına göre iPhone 16'da minimum depolama alanı 256 GB olabilir.
iPhone 16 serisinin çıkmasına daha uzun bir süre olduğu için bu iddiaları şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.