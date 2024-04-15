Google Pixel 9, Apple benzeri uydu iletişim özelliğine sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 ve bir sonraki Pixel Fold modelinde Apple'ın Acil SOS özelliğine çok benzer bir özelliği devreye alabilir. Kullanıcılar bu özellik sayesinde telefonları çekmese bile uydu iletişimi aracılığıyla acil iletişimlerini gerçekleştirebilecek. Aktarılanlara göre Google, bu özelliği sunmak için T-Mobile ile ortaklık kuracak ancak ilerleyen dönemlerde diğer operatörlerin de sisteme eklenebileceği belirtiliyor.

Pixel 9’lara uydu iletişimi geliyor

Google’ın Pixel 9 ve sonraki cihazlarında sunmayı planladığı uydu iletişimi özelliğinin, SpaceX ile uydu aracılığıyla mesajlaşma, çağrı ve veri kullanımı için kurduğu ortaklık nedeniyle ilk olarak T-Mobile müşterilerine sunulacağı iddia ediliyor. Mesajlaşma servisinin kullanıcılara "Durumunuzu en iyi tanımlayan nedir?" ve " Silahlı bir durum var mı?" gibi sorular soracağı iddia ediliyor.

Özelliğin Google Pixel 9 ve yeni nesil Google Fold kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı henüz belli olmasa da tıpkı Apple’da olduğu gibi Pixel kullanıcıları sağlıklı bir uydu iletişimi için telefonlarını bir uyduya hizalamaları gerekecek. Bunun için telefon arayüzünde bir animasyon da gösterilecek. T-Mobile daha önceki duyurularında uydu mesajlaşma hizmeti için fiyatlandırmayı teyit etmemişken ilgili testlere devam ediyor. Eğer Google gerçekten de böyle bir özelliği kullanıma alacaksa iPhone 14 kullanıcıları için kendi Acil SOS uydu iletişim özelliğini başlatan Apple'ın izinden gitmiş olacak.

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Uydu iletişimi hayat kurtarabilecek bir özellik olsa da piyasada bulunan onlarca firmanın kendi ağlarını kurma senaryosu pek mantıklı görünmüyor. SpaceX, Starlink ile akıllı telefonlarda herhangi bir değişiklik gerektirmeden veri iletişimi sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu özelliğin ilerleyen dönemlerde telefon üreticilerinden çıkıp operatörlerin alanına kayması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte fiyatlandırma konusu genel olarak belirsiz durumda. Bilindiği üzere Apple, halen Acil SOS özelliğinin fiyatını açıklamadı ve ücretsiz kullanım süresini uzatarak maliyetleri sübvanse etmeyi sürdürdü.

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Google Pixel 9’da acil durum uydu mesajlaşma özelliği bulunabilir