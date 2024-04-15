Google Pixel 9, Apple benzeri uydu iletişim özelliğine sahip olabilir

Pixel 9’lara uydu iletişimi geliyor
Google’ın Pixel 9 ve sonraki cihazlarında sunmayı planladığı uydu iletişimi özelliğinin, SpaceX ile uydu aracılığıyla mesajlaşma, çağrı ve veri kullanımı için kurduğu ortaklık nedeniyle ilk olarak T-Mobile müşterilerine sunulacağı iddia ediliyor. Mesajlaşma servisinin kullanıcılara "Durumunuzu en iyi tanımlayan nedir?" ve " Silahlı bir durum var mı?" gibi sorular soracağı iddia ediliyor.
Özelliğin Google Pixel 9 ve yeni nesil Google Fold kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı henüz belli olmasa da tıpkı Apple’da olduğu gibi Pixel kullanıcıları sağlıklı bir uydu iletişimi için telefonlarını bir uyduya hizalamaları gerekecek. Bunun için telefon arayüzünde bir animasyon da gösterilecek. T-Mobile daha önceki duyurularında uydu mesajlaşma hizmeti için fiyatlandırmayı teyit etmemişken ilgili testlere devam ediyor. Eğer Google gerçekten de böyle bir özelliği kullanıma alacaksa iPhone 14 kullanıcıları için kendi Acil SOS uydu iletişim özelliğini başlatan Apple'ın izinden gitmiş olacak.
Uydu iletişimi hayat kurtarabilecek bir özellik olsa da piyasada bulunan onlarca firmanın kendi ağlarını kurma senaryosu pek mantıklı görünmüyor. SpaceX, Starlink ile akıllı telefonlarda herhangi bir değişiklik gerektirmeden veri iletişimi sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu özelliğin ilerleyen dönemlerde telefon üreticilerinden çıkıp operatörlerin alanına kayması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte fiyatlandırma konusu genel olarak belirsiz durumda. Bilindiği üzere Apple, halen Acil SOS özelliğinin fiyatını açıklamadı ve ücretsiz kullanım süresini uzatarak maliyetleri sübvanse etmeyi sürdürdü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)