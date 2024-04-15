Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9, Apple benzeri uydu iletişim özelliğine sahip olabilir

    Google, Pixel 9 ve bir sonraki Pixel Fold'a Apple'ın Acil SOS özelliğine çok benzer bir özellik ekleyebilir. Aktarılanlara göre Google'ın bu özelliği sunmak için T-Mobile ile ortaklık yapıyor.
    Google Pixel 9 acil durum uydu mesajlaşma özelliği Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 9 ve bir sonraki Pixel Fold modelinde Apple'ın Acil SOS özelliğine çok benzer bir özelliği devreye alabilir. Kullanıcılar bu özellik sayesinde telefonları çekmese bile uydu iletişimi aracılığıyla acil iletişimlerini gerçekleştirebilecek. Aktarılanlara göre Google, bu özelliği sunmak için T-Mobile ile ortaklık kuracak ancak ilerleyen dönemlerde diğer operatörlerin de sisteme eklenebileceği belirtiliyor.

    Pixel 9’lara uydu iletişimi geliyor

    Google’ın Pixel 9 ve sonraki cihazlarında sunmayı planladığı uydu iletişimi özelliğinin, SpaceX ile uydu aracılığıyla mesajlaşma, çağrı ve veri kullanımı için kurduğu ortaklık nedeniyle ilk olarak T-Mobile müşterilerine sunulacağı iddia ediliyor. Mesajlaşma servisinin kullanıcılara "Durumunuzu en iyi tanımlayan nedir?" ve " Silahlı bir durum var mı?" gibi sorular soracağı iddia ediliyor. 

    Özelliğin Google Pixel 9 ve yeni nesil Google Fold kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı henüz belli olmasa da tıpkı Apple’da olduğu gibi Pixel kullanıcıları sağlıklı bir uydu iletişimi için telefonlarını bir uyduya hizalamaları gerekecek. Bunun için telefon arayüzünde bir animasyon da gösterilecek. T-Mobile daha önceki duyurularında uydu mesajlaşma hizmeti için fiyatlandırmayı teyit etmemişken ilgili testlere devam ediyor. Eğer Google gerçekten de böyle bir özelliği kullanıma alacaksa iPhone 14 kullanıcıları için kendi Acil SOS uydu iletişim özelliğini başlatan Apple'ın izinden gitmiş olacak.

    Uydu iletişimi hayat kurtarabilecek bir özellik olsa da piyasada bulunan onlarca firmanın kendi ağlarını kurma senaryosu pek mantıklı görünmüyor. SpaceX, Starlink ile akıllı telefonlarda herhangi bir değişiklik gerektirmeden veri iletişimi sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu özelliğin ilerleyen dönemlerde telefon üreticilerinden çıkıp operatörlerin alanına kayması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte fiyatlandırma konusu genel olarak belirsiz durumda. Bilindiği üzere Apple, halen Acil SOS özelliğinin fiyatını açıklamadı ve ücretsiz kullanım süresini uzatarak maliyetleri sübvanse etmeyi sürdürdü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kızılaydan karum avm ye nasıl gidilir hidrojen peroksit elime döküldü telefon ekranı neden yanıp söner mutfak sigortası kaç amper olmalı powertec en iyi tıraş makinesi hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10s
    Xiaomi Redmi Note 10s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.5500-BV00X-G-F
    Casper Nirvana X600.5500-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız