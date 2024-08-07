Android 15 ile telefonlara görev çubuğu gelebilir

Tam Boyutta Gör Google, Android'de katlanabilir telefonlar ve tabletler için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran görev çubuğu özelliğini sunmaya başlamıştı. Bu özellik yakında Android telefonlar için de sunulabilir.

İlk olarak Android 12L ile gelmişti

Görev çubuğu ilk olarak, büyük ekranlı cihazlara yönelik özel bir Android sürümü olan Android 12L ile 2022 yılında tanıtılmıştı. Bu özellik ile ekranın alt kısmında sürekli olarak belirli uygulamalar görünür hale gelerek, uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmak mümkün oluyor. Daha sonra Android 13 ile bu özellik katlanabilir cihazlara da getirildi.

Android 13’ten itibaren, katlanabilir cihazlarda görev çubuğunu görmek için kullanıcıların navigasyon çubuğundan yukarı doğru kaydırması gerekiyordu. Android 15 ile birlikte bu durum değişiyor ve ekranın alt kısmında daha büyük bir görev çubuğunu hızlıca geri getirmek için bir buton ekleniyor.

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Ancak, Android görev çubuğuna akıllı telefonlar gibi daha küçük cihazlarda, ekran ölçeklemesi manuel olarak değiştirilmediği sürece erişilemiyor, bu da çoğu uygulamada her şeyi görmeyi ve etkileşim kurmayı zor hale getirebiliyor. Bu yüzden Google, çoklu görev avantajlarından yararlanmak için metin veya ekran ölçeklemesiyle uğraşmanıza gerek kalmaması için görev çubuğunu daha küçük ekranlar için optimize etmek için çalışıyor.

Android Authority tarafından Android 15 Beta 4'te keşfedilen görev çubuğunun tasarımı videoda görülüyor. Görev çubuğunun tasarımının ve davranışının büyük ekranlardakiyle aynı olduğu görülüyor. Google'ın şuan için deneysel olan bu özelliği ne zaman sunacağı belli değil. Hatta hiç tanıtmama olasılığının olduğunu da belirtelim.

Görev çubuğunu Android 15 Beta sürümünde etkinleştirmek için, Ayarlar > Telefon hakkında kısmına gidip, ekranın altındaki “Yapı numarası”'na altı kez dokunarak geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek gerekiyor. Ardından Ayarlar > Sistem > Geliştirici seçenekleri içinde, Çizim başlığı altındaki En küçük genişlik seçeneğine dokunup değeri 411 dp’den 600 dp’ye değiştirildiğinde görev çubuğu ekranın alt kısmında görünür hale gelecek.

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Android 15 ile telefonlara görev çubuğu gelebilir