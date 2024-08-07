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    Android 15 ile telefonlara görev çubuğu gelebilir

    Google, Android'de katlanabilir telefonlar ve tabletler için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran görev çubuğu özelliğini yakında telefonlara da getirebilir.
    Android 15 ile telefonlara görev çubuğu gelebilir Tam Boyutta Gör
    Google, Android'de katlanabilir telefonlar ve tabletler için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran görev çubuğu özelliğini sunmaya başlamıştı. Bu özellik yakında Android telefonlar için de sunulabilir.

    İlk olarak Android 12L ile gelmişti

    Görev çubuğu ilk olarak, büyük ekranlı cihazlara yönelik özel bir Android sürümü olan Android 12L ile 2022 yılında tanıtılmıştı. Bu özellik ile ekranın alt kısmında sürekli olarak belirli uygulamalar görünür hale gelerek, uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmak mümkün oluyor. Daha sonra Android 13 ile bu özellik katlanabilir cihazlara da getirildi. 

    Android 13’ten itibaren, katlanabilir cihazlarda görev çubuğunu görmek için kullanıcıların navigasyon çubuğundan yukarı doğru kaydırması gerekiyordu. Android 15 ile birlikte bu durum değişiyor ve ekranın alt kısmında daha büyük bir görev çubuğunu hızlıca geri getirmek için bir buton ekleniyor. 

    Ancak, Android görev çubuğuna akıllı telefonlar gibi daha küçük cihazlarda, ekran ölçeklemesi manuel olarak değiştirilmediği sürece erişilemiyor, bu da çoğu uygulamada her şeyi görmeyi ve etkileşim kurmayı zor hale getirebiliyor. Bu yüzden Google, çoklu görev avantajlarından yararlanmak için metin veya ekran ölçeklemesiyle uğraşmanıza gerek kalmaması için görev çubuğunu daha küçük ekranlar için optimize etmek için çalışıyor.

    Android Authority tarafından Android 15 Beta 4'te keşfedilen görev çubuğunun tasarımı videoda görülüyor. Görev çubuğunun tasarımının ve davranışının büyük ekranlardakiyle aynı olduğu görülüyor. Google'ın şuan için deneysel olan bu özelliği ne zaman sunacağı belli değil. Hatta hiç tanıtmama olasılığının olduğunu da belirtelim. 

    Görev çubuğunu Android 15 Beta sürümünde etkinleştirmek için, Ayarlar > Telefon hakkında kısmına gidip, ekranın altındaki “Yapı numarası”'na altı kez dokunarak geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek gerekiyor.  Ardından Ayarlar > Sistem > Geliştirici seçenekleri içinde, Çizim başlığı altındaki En küçük genişlik seçeneğine dokunup değeri 411 dp’den 600 dp’ye değiştirildiğinde görev çubuğu ekranın alt kısmında görünür hale gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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