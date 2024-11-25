Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı: İşte yenilikler

Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı
Kaçıranlar için Android'in son planlanan güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Google ise, üçüncü beta sürümünün yayınlanmasının ardından Pixel cihazlar için Android 15 QPR1 Beta programını sonlandırdı ve kısa süre sonra QRP2 yapısının beta testine başladı. Yeni yayınlanan Android 15 QRP1 Beta 3.1 ise, "AP41.240925.012" yapı numarasını taşıyor ve birkaç önemli hata düzeltmesi içeriyor.
Değişiklik notlarına göre bunlar arasında medya oynatıcının açılmaması ve NFC ödemelerinin başarısız olması gibi sorunlar mevcut. Büyük bir hata düzeltmesi ise bu sürümde yok. Ayrıca Pixel 6, 7, 8 ve Pixel 9 cihazlar ile uyumlu olduğunu hatırlatalım. Ancak Android 15'in çok yakında ana akım telefonlara ulaşması bekleniyor. Google’ın yaptığı açıklamaya göre Android 15 QPR1 Beta 3.1 güncelleme notları şu şekilde:
- Medya kontrollerine dokunulduğunda bildirim gölgesinin kapanmasına ancak uygulamanın açılmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 375447625).
- Çok fazla bildirim olduğunda ve bildirimler bölümü kilit simgesiyle çakıştığında cihaz ana simgesine uzun basmanın çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 369316295).
- Bazı Bluetooth cihazları için uygun ses kontrolünü engelleyen bir sorun düzeltildi (sorun 376650439, sorun 373681731).
- Arka plandan türetilen Material You renk seçeneklerinin çok benzer olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378507373).
- Sistem ayarlarındaki kaydırma çubuğunun boyutunun ve stilinin tutarsız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 366278155).
- Bazen NFC ödemelerinin başarısız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 363914347).
- Android 14 (API seviyesi 34) veya önceki sürümleri hedefleyen uygulamalar için Endonezce ve İbranice çevirilerin doğru görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378200084).
- Sistem kararlılığını, kamerayı, bağlanabilirliği, yerelleştirmeyi, erişilebilirliği ve etkileşimi etkileyen çeşitli diğer sorunların düzeltilmesi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.