Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Android 15, kararlı sürüm güncellemesi için artık sona yaklaşıyor. Son olarak Google, Pixel cihazlar için Android 15 QPR1 Beta 3.1 sürümünü kullanıma sundu. Bu yeni sürüm, kararlılık odaklı bazı küçük yenilikler ve hata düzeltmeleri içeriyor. İşte güncelleme alacak telefonlar ve daha fazlası...

Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı

Kaçıranlar için Android'in son planlanan güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Google ise, üçüncü beta sürümünün yayınlanmasının ardından Pixel cihazlar için Android 15 QPR1 Beta programını sonlandırdı ve kısa süre sonra QRP2 yapısının beta testine başladı. Yeni yayınlanan Android 15 QRP1 Beta 3.1 ise, "AP41.240925.012" yapı numarasını taşıyor ve birkaç önemli hata düzeltmesi içeriyor.

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Değişiklik notlarına göre bunlar arasında medya oynatıcının açılmaması ve NFC ödemelerinin başarısız olması gibi sorunlar mevcut. Büyük bir hata düzeltmesi ise bu sürümde yok. Ayrıca Pixel 6, 7, 8 ve Pixel 9 cihazlar ile uyumlu olduğunu hatırlatalım. Ancak Android 15'in çok yakında ana akım telefonlara ulaşması bekleniyor. Google’ın yaptığı açıklamaya göre Android 15 QPR1 Beta 3.1 güncelleme notları şu şekilde:

Medya kontrollerine dokunulduğunda bildirim gölgesinin kapanmasına ancak uygulamanın açılmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 375447625).

Çok fazla bildirim olduğunda ve bildirimler bölümü kilit simgesiyle çakıştığında cihaz ana simgesine uzun basmanın çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 369316295).

Bazı Bluetooth cihazları için uygun ses kontrolünü engelleyen bir sorun düzeltildi (sorun 376650439, sorun 373681731).

Arka plandan türetilen Material You renk seçeneklerinin çok benzer olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378507373).

Sistem ayarlarındaki kaydırma çubuğunun boyutunun ve stilinin tutarsız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 366278155).

Bazen NFC ödemelerinin başarısız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 363914347).

Android 14 (API seviyesi 34) veya önceki sürümleri hedefleyen uygulamalar için Endonezce ve İbranice çevirilerin doğru görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378200084).

Sistem kararlılığını, kamerayı, bağlanabilirliği, yerelleştirmeyi, erişilebilirliği ve etkileşimi etkileyen çeşitli diğer sorunların düzeltilmesi.

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