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    Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı: İşte yenilikler

    Google'ın merakla beklenen Android 15 güncellemesi artık sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, QPR1 Beta 3.1 yayınlandı. İşte güncelleme alacak telefonlar..
    Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Android 15, kararlı sürüm güncellemesi için artık sona yaklaşıyor. Son olarak Google, Pixel cihazlar için Android 15 QPR1 Beta 3.1 sürümünü kullanıma sundu. Bu yeni sürüm, kararlılık odaklı bazı küçük yenilikler ve hata düzeltmeleri içeriyor. İşte güncelleme alacak telefonlar ve daha fazlası...

    Android 15 QPR1 Beta 3.1 yayınlandı

    Kaçıranlar için Android'in son planlanan güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Google ise, üçüncü beta sürümünün yayınlanmasının ardından Pixel cihazlar için Android 15 QPR1 Beta programını sonlandırdı ve kısa süre sonra QRP2 yapısının beta testine başladı. Yeni yayınlanan Android 15 QRP1 Beta 3.1 ise, "AP41.240925.012" yapı numarasını taşıyor ve birkaç önemli hata düzeltmesi içeriyor. 

    Değişiklik notlarına göre bunlar arasında medya oynatıcının açılmaması ve NFC ödemelerinin başarısız olması gibi sorunlar mevcut. Büyük bir hata düzeltmesi ise bu sürümde yok. Ayrıca Pixel 6, 7, 8 ve Pixel 9 cihazlar ile uyumlu olduğunu hatırlatalım. Ancak Android 15'in çok yakında ana akım telefonlara ulaşması bekleniyor. Google’ın yaptığı açıklamaya göre Android 15 QPR1 Beta 3.1 güncelleme notları şu şekilde:

    • Medya kontrollerine dokunulduğunda bildirim gölgesinin kapanmasına ancak uygulamanın açılmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 375447625).
    • Çok fazla bildirim olduğunda ve bildirimler bölümü kilit simgesiyle çakıştığında cihaz ana simgesine uzun basmanın çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi (Sorun 369316295).
    • Bazı Bluetooth cihazları için uygun ses kontrolünü engelleyen bir sorun düzeltildi (sorun 376650439, sorun 373681731).
    • Arka plandan türetilen Material You renk seçeneklerinin çok benzer olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378507373).
    • Sistem ayarlarındaki kaydırma çubuğunun boyutunun ve stilinin tutarsız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 366278155).
    • Bazen NFC ödemelerinin başarısız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 363914347).
    • Android 14 (API seviyesi 34) veya önceki sürümleri hedefleyen uygulamalar için Endonezce ve İbranice çevirilerin doğru görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi (sorun 378200084).
    • Sistem kararlılığını, kamerayı, bağlanabilirliği, yerelleştirmeyi, erişilebilirliği ve etkileşimi etkileyen çeşitli diğer sorunların düzeltilmesi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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