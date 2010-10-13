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Android 2.1 destekli Motorola DEFY, 350 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,3b
1
46
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 2.1 destekli Motorola DEFY, 350 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu
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Amerika'nın mobil iletişim devi Motorola'nın suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli modeli DEFY, Almanya'da 349.99 Euro'dan The Phone House aracılığıyla sim kilitsiz şekilde satışa sunuldu.

800 MHz saat hızında çalışan işlemcinin ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Motorola DEFY, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA ağıyla uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde MotoBLUR arayüzünü, 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik kapasitif ekranı, 2 GB dahili belleği, microSD kart girişini (32 GB'a kadar), 5 megapiksel otomatik odaklamalı - led flaşlı dijital kamerayı, Wi-Fi bağlantısını, Bluetooth'u, GPS modülünü ve 1540 mAh lityum iyon bataryayı barındırıyor.

Android 2.1 destekli Motorola DEFY, 350 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu
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http://shop.phonehouse.de/handys/viewDetail.php?iModelId=1007&rSE=1003&varSessionID=3d6cd57e20e03b8fc1202f805b7ff0d3 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaşlar ben hemen hemen 2 aydır inceliyorum ürün özelliklerini gerçekten su geçirmeme ve çizilmeme özelliği harika birde yanına darbeye dayanıklı demişler tam olmuş.su geçirmeme özelliği hep bir hayaldi düşünün bi saat su geçirmez fotograf makinası su geçirmez ama 100 lerce tl lik telefon su geçirir ve çöpe atarsınız ürün harika fiyatına gelincede hiçbirimiz avrupalı ve amerikalılardan daha zengin değiliz enayide .yurtdışındaki fiyata kim satarsa ondan alırız yok satmazlarmı yurtdışından alırız 10 milyon Türk var orada onlarda bekler.örneğin bir fotoğraf makinası gördüm nette özellikleri beni etkiledi araştıdım Türkiye de yok amerikadan geldi benim aldığım fiyata güzel yurdumun güzel insanları belki 2 üç yıl sonra ulaşabilir veya fiyatı düşsün diye bekler durur .değerli dostlarım bu telefon yaklaşık 600 tl hiçbiriniz kalkıpta bilmem kaç mp kamerası var deyipte 100 150 tl üstü bir cihaz almayın eğer DEFY almıyacakssanız ben durumu düzeltince alacam bilinçli tüm tüketici kardeşlerime saygılar selamlar
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enreka_tr 8 yıl
ben aleti tuttum inceledim elimde de 2tane var dedigim gibi cok hos alet kibar ve kullanisli htcdense bunu tercih ederim herzmn
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1OOOOOO 8 yıl

enreka_tr

ben aleti tuttum inceledim elimde de 2tane var dedigim gibi cok hos alet kibar ve kullanisli htcdense bunu tercih ederim herzmn

biri benim yau
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enreka_tr 8 yıl
Şuan Avrupadayım
19Şubatta dönüyorum bazı siparişlerim var isteyen arkadaşlar için getirebilirim

Motorola DEFY 650TL
Milestone 850TL
Milestone 2 950TL
Milestone XT720 750TL

MediaMarktte büyük kampanya var,ürünler sıfır faturalı olacak,stoklarla sınırlı :)
Şimdiden bir adet motorola dock-defy ve xbox kinect siparişlerim var düşünen arkadaşlar pmleyebilir.
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shunter 8 yıl

enreka_tr

Şuan Avrupadayım
19Şubatta dönüyorum bazı siparişlerim var isteyen arkadaşlar için getirebilirim

Motorola DEFY 650TL
Milestone 850TL
Milestone 2 950TL
Milestone XT720 750TL

MediaMarktte büyük kampanya var,ürünler sıfır faturalı olacak,stoklarla sınırlı :)
Şimdiden bir adet motorola dock-defy ve xbox kinect siparişlerim var düşünen arkadaşlar pmleyebilir.

abi nerden sipariş ediyorsun bende almak istiyorum nasıl irtibata geçeriz ne zaman gelir ben defy almak istiyorum da
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bonan61 8 yıl
Bunun 'motorola bravo' diye buna çok benzeyen modeli de var. Motorola ve Lg'nin yurtdışında çok güzel modelleri var ama getirmiyorlar.
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bonan61 8 yıl
Almanya fiyatı, bizdeki fiyata göre bedava kalıyor. Onlarda ithal ettiği halde bizde niye bu kadar yüksek fiyatlar :(
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sT.curSe 8 yıl

bonan61

Almanya fiyatı, bizdeki fiyata göre bedava kalıyor. Onlarda ithal ettiği halde bizde niye bu kadar yüksek fiyatlar :(


Bilinçsiz tüketici.
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shunter 8 yıl
Tesekkur ederim abi
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scanh 8 yıl
50 € tax free gelir mi bu telefona?
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shunter 8 yıl
Allahim neden kimse bakmuyor cevap vermiyor sorularima :(((
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EveryDaySmoke 8 yıl
türkiye'de yok ingiltere veya almanya'da tanıdıkların varsa getirtebilirsin.
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shunter 8 yıl
Yardimci olur musunuzzzzzzzzzz
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shunter 8 yıl
Ya arkadaslar bu telefonu satin alabilme imkanim varmi bulabilirmiyim turkiyede :)
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curufperlit 8 yıl
bende yeni gordum cok guzel alet ya cok saglam gorunuyor
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