Android 2.1 destekli Motorola DEFY, 350 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu

Amerika'nın mobil iletişim devi Motorola'nın suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli modeli DEFY, Almanya'da 349.99 Euro'dan The Phone House aracılığıyla sim kilitsiz şekilde satışa sunuldu.
800 MHz saat hızında çalışan işlemcinin ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Motorola DEFY, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA ağıyla uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde MotoBLUR arayüzünü, 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik kapasitif ekranı, 2 GB dahili belleği, microSD kart girişini (32 GB'a kadar), 5 megapiksel otomatik odaklamalı - led flaşlı dijital kamerayı, Wi-Fi bağlantısını, Bluetooth'u, GPS modülünü ve 1540 mAh lityum iyon bataryayı barındırıyor.
http://shop.phonehouse.de/handys/viewDetail.php?iModelId=1007&rSE=1003&varSessionID=3d6cd57e20e03b8fc1202f805b7ff0d3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biri benim yau
19Şubatta dönüyorum bazı siparişlerim var isteyen arkadaşlar için getirebilirim
Motorola DEFY 650TL
Milestone 850TL
Milestone 2 950TL
Milestone XT720 750TL
MediaMarktte büyük kampanya var,ürünler sıfır faturalı olacak,stoklarla sınırlı :)
Şimdiden bir adet motorola dock-defy ve xbox kinect siparişlerim var düşünen arkadaşlar pmleyebilir.
abi nerden sipariş ediyorsun bende almak istiyorum nasıl irtibata geçeriz ne zaman gelir ben defy almak istiyorum da
Bilinçsiz tüketici.