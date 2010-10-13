Android 2.1 destekli Motorola DEFY, 350 Euro'dan Almanya'da satışa sunuldu

Amerika'nın mobil iletişim devi Motorola'nın suya, toza ve ani darbelere karşı dayanıklılık sergileyen Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli modeli DEFY, Almanya'da 349.99 Euro'dan The Phone House aracılığıyla sim kilitsiz şekilde satışa sunuldu.

800 MHz saat hızında çalışan işlemcinin ve 512 MB RAM'in gücünü arkasına alan Motorola DEFY, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA ağıyla uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde MotoBLUR arayüzünü, 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik kapasitif ekranı, 2 GB dahili belleği, microSD kart girişini (32 GB'a kadar), 5 megapiksel otomatik odaklamalı - led flaşlı dijital kamerayı, Wi-Fi bağlantısını, Bluetooth'u, GPS modülünü ve 1540 mAh lityum iyon bataryayı barındırıyor.

http://shop.phonehouse.de/handys/viewDetail.php?iModelId=1007&rSE=1003&varSessionID=3d6cd57e20e03b8fc1202f805b7ff0d3