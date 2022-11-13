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    Yeni Android Auto arayüzü beta sürecine başlıyor

    Android Auto açık beta testlerine başladığı yeni arayüzünde artık iki veya üç pencereye kadar ölçeklenebiliyor. Araç içi ekranın büyüklüğüne göre de dizilimi ayarlıyor. 
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    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Google bir yandan Android Automative işletim sistemi ile doğrudan araç içi eğlence sistemlerine girerken diğer yandan Android Auto bağlantılı arayüzü geliştirerek sürücülere daha verimli bir tecrübe sunuyor.

    Android Auto yenilendi

    Android telefonları uyumlu araçlara bağlayarak eğlence ekranına getirebildiğini Android Auto arayüzü, uzun süredir Apple CarPlay gibi parçalı bir pencere sistemi olmadığı için eleştiriliyordu. Yeni güncelleme ile bu karşılandı.

    Yeni arayüz artık daha dinamik. Ekranın büyüklüğüne göre dikey veya yatay olarak bölünebiliyor ve en az iki pencere sunuyor. Harita ve müzik uygulamalarının yanında diğer uygulama da daha küçük bir pencerede karşınıza geliyor. Alt kısımda ise açık olan uygulama ikonları, saat bilgisi ve uygulama menüsü yer alıyor.

    Android Auto arayüzünün belki de en önemli güncellemesi sayılacak bu sürüm Mayıs ayından bu yana kapalı beta sürecindeydi. Artık açık beta kullanıcıları da yeni arayüzü test etmeye başlayacak. Henüz nihai sürüm için bir tarih verilmedi.

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