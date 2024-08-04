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    Android Auto'daki bir hata, kilit özelliği devre dışı bıraktı

    Sesli komutlar, Android Auto'nun önemli bir parçası ancak bazı kullanıcılar, son zamanlarda Google Asistan aracılığıyla arama yapamamaktan şikayetçi.            
    android auto sesli komut çalışmıyor Tam Boyutta Gör
    Android Auto, ellerinizi direksiyondan çekmeden akıllı telefonunuzdaki temel özelliklere erişmeniz için birçok yol sunuyor. Örneğin; sesli komut kullanarak rehberinizdeki kişilere arayabiliyorsunuz. Ancak, bir hata Android Auto'nun aramayla ilgili sesli komutları anlamasını engelliyor.

    Sesli komutlar çalışmıyor

    Android Auto üzerinden arama yapmak çok kolay; sesli komut düğmesine basarak veya "Hey Google" komutuyla belirli bir kişiyi arayabiliyorsunuz. Sesli komut, genelde sorunsuz çalışıyor. Bazen isimlerin telaffuzundan kaynaklı istediğiniz kişinin aranamaması sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak son zamanlarda bazı Android Auto kullanıcıları, basit adlarda dahi olsa sesli komutla telefon araması yapamamaktan şikayetçi. Kullanıcılar, komutu söyledikten sonra yanıt olarak “Üzgünüm, kimi aramak istiyorsunuz?” hata mesajı alıyorlar.

    Sorun çok yaygın değil gibi ancak son birkaç gündür Google'ın destek forumlarında ve Reddit'te oldukça fazla rapor var. Sorun esas olarak aramaları etkiliyor ancak bazı kullanıcılar için kısa mesajları da içeriyor gibi görünüyor. Hatanın Android Auto güncellemesinden mi yoksa Google uygulaması güncellemesinden mi kaynaklandığı belli değil. Önbelleği temizlemek, yeniden yüklemek sorunu çözmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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