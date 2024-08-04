Android Auto'daki bir hata, kilit özelliği devre dışı bıraktı

Sesli komutlar çalışmıyor
Android Auto üzerinden arama yapmak çok kolay; sesli komut düğmesine basarak veya "Hey Google" komutuyla belirli bir kişiyi arayabiliyorsunuz. Sesli komut, genelde sorunsuz çalışıyor. Bazen isimlerin telaffuzundan kaynaklı istediğiniz kişinin aranamaması sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak son zamanlarda bazı Android Auto kullanıcıları, basit adlarda dahi olsa sesli komutla telefon araması yapamamaktan şikayetçi. Kullanıcılar, komutu söyledikten sonra yanıt olarak “Üzgünüm, kimi aramak istiyorsunuz?” hata mesajı alıyorlar.
Sorun çok yaygın değil gibi ancak son birkaç gündür Google'ın destek forumlarında ve Reddit'te oldukça fazla rapor var. Sorun esas olarak aramaları etkiliyor ancak bazı kullanıcılar için kısa mesajları da içeriyor gibi görünüyor. Hatanın Android Auto güncellemesinden mi yoksa Google uygulaması güncellemesinden mi kaynaklandığı belli değil. Önbelleği temizlemek, yeniden yüklemek sorunu çözmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.