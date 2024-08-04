Android Auto'daki bir hata, kilit özelliği devre dışı bıraktı

Tam Boyutta Gör Android Auto, ellerinizi direksiyondan çekmeden akıllı telefonunuzdaki temel özelliklere erişmeniz için birçok yol sunuyor. Örneğin; sesli komut kullanarak rehberinizdeki kişilere arayabiliyorsunuz. Ancak, bir hata Android Auto'nun aramayla ilgili sesli komutları anlamasını engelliyor.

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Sesli komutlar çalışmıyor

Android Auto üzerinden arama yapmak çok kolay; sesli komut düğmesine basarak veya "Hey Google" komutuyla belirli bir kişiyi arayabiliyorsunuz. Sesli komut, genelde sorunsuz çalışıyor. Bazen isimlerin telaffuzundan kaynaklı istediğiniz kişinin aranamaması sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak son zamanlarda bazı Android Auto kullanıcıları, basit adlarda dahi olsa sesli komutla telefon araması yapamamaktan şikayetçi. Kullanıcılar, komutu söyledikten sonra yanıt olarak “Üzgünüm, kimi aramak istiyorsunuz?” hata mesajı alıyorlar.

Sorun çok yaygın değil gibi ancak son birkaç gündür Google'ın destek forumlarında ve Reddit'te oldukça fazla rapor var. Sorun esas olarak aramaları etkiliyor ancak bazı kullanıcılar için kısa mesajları da içeriyor gibi görünüyor. Hatanın Android Auto güncellemesinden mi yoksa Google uygulaması güncellemesinden mi kaynaklandığı belli değil. Önbelleği temizlemek, yeniden yüklemek sorunu çözmüyor.

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