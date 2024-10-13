Tam Boyutta Gör Off-road / enduro motosikletleriyle tanınan KTM, motosikletler için yeni dokunmatik ekranlı gösterge panellerinin yanı sıra güncel donanımda Android Automotive sisteminin kullanıldığını duyurdu. Bu işletim sistemi, navigasyon, daha fazla uygulama ve kablosuz güncelleme gibi gelişmiş işlevlere olanak sağlıyor.

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KTM, motosikletlerinde kullanmaya başladı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefondan yansıtılan platform olan Android Auto, bazı motosikletlerde yıllardır mevcut ancak Android Automotive işletim sisteminin kullanılması daha iyi ve daha güvenli bir seçenek olabilir. Android Auto, kablolu çalışırken bile ara sıra bağlantı sorunları yaşatabiliyor; bu sorunu gidermek özellikle motosikletlerde çok tehlikeli.

KTM'nin motosikletler için yeni Android Automotive gösterge panelleri dikey ve yatay düzende geliyor. Premium motosikletlerde görmeye başlayacağız. Yalnız, arabalardaki Android Automotive ile farklı olacak gibi görünüyor çünkü Play Store ve Google uygulamaları ve hizmetlerinden hiç bahsedilmemiş.

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Android Automotive sistemi motosikletlere geliyor