Android cihazlardaki fotoğraf seçiciye yeni bir seçenek geliyor: Bulut medya uygulaması

Google Fotoğraflar'dan içeri aktarma işlemi kolaylaşıyor
Android 14 ile birlikte gelen yeni bir değişiklik sayesinde sistemin fotoğraf seçicisi, bulut depolama uygulamalarıyla entegre bir hâle geldi. Bu yeni özellik sayesinde ise Google Fotoğraflar kitaplığınızdan Android uygulamalarına resim aktarmak yakında daha kolay olabilir.
Son olarak henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulması ile birlikte Ayarlar sekmesinin altında yeni bir Bulut medya uygulaması sayfası çıkacak ve kullanıcılar buradan gerekli ayarları yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.