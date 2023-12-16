Android cihazlardaki fotoğraf seçiciye yeni bir seçenek geliyor: Bulut medya uygulaması

Tam Boyutta Gör Çok sayıda fotoğraf ve videoyu yerel olarak depolayanlar olsa da birçok kullanıcı Google Fotoğraflar gibi bulut depolama çözümlerinden de yararlanıyor. Görünüşe göre teknoloji devlerinden Google, bu yüzden bazı güncellemeler yapmaya hazırlanıyor.

Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğiyle gelecek 6 gün önce eklendi

Google Fotoğraflar'dan içeri aktarma işlemi kolaylaşıyor

Android 14 ile birlikte gelen yeni bir değişiklik sayesinde sistemin fotoğraf seçicisi, bulut depolama uygulamalarıyla entegre bir hâle geldi. Bu yeni özellik sayesinde ise Google Fotoğraflar kitaplığınızdan Android uygulamalarına resim aktarmak yakında daha kolay olabilir.

Tam Boyutta Gör Bulut medya sağlayıcıları, Android'in Fotoğraf Seçici'sinde şimdiye kadar otomatik olarak görünmüyordu. Ancak bu yeni seçenek sayesinde kullanıcılar cihazlarındaki herhangi bir uygulamaya fotoğraf aktarmak istedikleri zaman, Google Fotoğraflar gibi bulut uygulamalarına doğrudan erişebilecek.

Son olarak henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıma sunulması ile birlikte Ayarlar sekmesinin altında yeni bir Bulut medya uygulaması sayfası çıkacak ve kullanıcılar buradan gerekli ayarları yapabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Android cihazlardaki fotoğraf seçiciye yeni bir seçenek geliyor