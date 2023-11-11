Snapdragon Satellite ölü doğdu, Iridium ortaklığı sona erdi

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ile birlikte oldukça popüler hale gelen uydu iletişimi pek çok üreticinin de dikkatini çekmişti. Android tarafında ise Qualcomm ve Iridium ortaklığa giderek Snapdragon Satellite adında uydu iletişim teknolojisini duyurmuştu. Ne yazık ki beklenen olmadı.

Qualcomm ve Iridium ayrılıyor

Ocak ayında bir araya gelen Qualcomm ve Iridium henüz yıl bitmeden ortaklığını bitirme kararı aldı. Snapdragon Satellite adıyla geliştirilen yeni teknolojinin akıllı telefon üreticileri tarafından benimsenmemesi bunda en büyük faktör oldu.

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Iridium ortaklığın bir meyve vermemesinden dolayı şaşkın olduklarını belirtiyor. Qualcomm bundan sonra Iridium’un standart teknolojilerinden faydalanmaya devam edecek. Iridium ise akıllı telefon üreticileriyle bizzat iş birliği yapacak.

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