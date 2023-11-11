Snapdragon Satellite ölü doğdu, Iridium ortaklığı sona erdi

Qualcomm ve Iridium ayrılıyor
Ocak ayında bir araya gelen Qualcomm ve Iridium henüz yıl bitmeden ortaklığını bitirme kararı aldı. Snapdragon Satellite adıyla geliştirilen yeni teknolojinin akıllı telefon üreticileri tarafından benimsenmemesi bunda en büyük faktör oldu.
Iridium ortaklığın bir meyve vermemesinden dolayı şaşkın olduklarını belirtiyor. Qualcomm bundan sonra Iridium’un standart teknolojilerinden faydalanmaya devam edecek. Iridium ise akıllı telefon üreticileriyle bizzat iş birliği yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.