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    Anlık Bildirim

    Snapdragon Satellite ölü doğdu, Iridium ortaklığı sona erdi

    Android dünyasına uydu iletişimini standart olarak sunmayı amaçlayan Snapdragon Satellite girişimi başlamadan sona erdi. Qualcomm ve Iridium ortaklığı dağıldı.  
    Uydu Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 ile birlikte oldukça popüler hale gelen uydu iletişimi pek çok üreticinin de dikkatini çekmişti. Android tarafında ise Qualcomm ve Iridium ortaklığa giderek Snapdragon Satellite adında uydu iletişim teknolojisini duyurmuştu. Ne yazık ki beklenen olmadı.

    Qualcomm ve Iridium ayrılıyor

    Ocak ayında bir araya gelen Qualcomm ve Iridium henüz yıl bitmeden ortaklığını bitirme kararı aldı. Snapdragon Satellite adıyla geliştirilen yeni teknolojinin akıllı telefon üreticileri tarafından benimsenmemesi bunda en büyük faktör oldu.

    Iridium ortaklığın bir meyve vermemesinden dolayı şaşkın olduklarını belirtiyor. Qualcomm bundan sonra Iridium’un standart teknolojilerinden faydalanmaya devam edecek. Iridium ise akıllı telefon üreticileriyle bizzat iş birliği yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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