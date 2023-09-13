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    Anlık Bildirim

    Apple uydu üzerinden yol yardımını başlatıyor

    iPhone 15 lansmanında tanıtılan uydu üzerinden yol yardımı, kullanıcıların yolda kaldığı ve telefonun çekmediği durumlarda teknik servise ulaşma imkânı verecek. 
    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    Geçen sene iPhone 14 serisi ile uydu üzerinden acil durum iletişimini başlatan Apple, bu yıl da yol yardımını listeye ekliyor. Kullanıcılar artık uydu üzerinden acil durumlarda yol yardımı alabilecek. Elbette ücreti karşılığında.

    Uydu üzerinden yol yardımı

    iPhone 15 etkinliğinde duyurulan yeni özellik, telefonun çekmediği bir noktada aracı bozulan kullanıcıların uydu üzerinden yol yardımı alabilmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcıya 5 farklı ön tanımlı arıza sunmuş. Bunlar aracın kilitlenmesi, şarjın bitmesi, lastiğin patlaması, aracın çalışmaması ve yolda kalması şeklinde sıralanıyor.

    Kullanıcı arızayı seçtikten sonra sistem tanımlı teknik servise mesaj gönderiyor. Teknik servis de GPS üzerinden kullanıcıyı tespit ettikten sonra mesaj gönderebiliyor. iPhone 15 için duyurulan yol yardımı iPhone 14 ile de uyumlu.

    Yol yardımı özelliği sadece ABD’de geçerli ve AAA firmasının aylık 65$ servisini kullananlar yararlanabiliyor. Apple yakın zamanda yeni bir abonelik daha başlatacağını belirtti. Acil durum uydu iletişimi hatırlanacağı üzere ilk 2 yıl ücretsiz olarak sunulmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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