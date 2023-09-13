Apple uydu üzerinden yol yardımını başlatıyor

Uydu üzerinden yol yardımı
iPhone 15 etkinliğinde duyurulan yeni özellik, telefonun çekmediği bir noktada aracı bozulan kullanıcıların uydu üzerinden yol yardımı alabilmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcıya 5 farklı ön tanımlı arıza sunmuş. Bunlar aracın kilitlenmesi, şarjın bitmesi, lastiğin patlaması, aracın çalışmaması ve yolda kalması şeklinde sıralanıyor.
Kullanıcı arızayı seçtikten sonra sistem tanımlı teknik servise mesaj gönderiyor. Teknik servis de GPS üzerinden kullanıcıyı tespit ettikten sonra mesaj gönderebiliyor. iPhone 15 için duyurulan yol yardımı iPhone 14 ile de uyumlu.
Yol yardımı özelliği sadece ABD’de geçerli ve AAA firmasının aylık 65$ servisini kullananlar yararlanabiliyor. Apple yakın zamanda yeni bir abonelik daha başlatacağını belirtti. Acil durum uydu iletişimi hatırlanacağı üzere ilk 2 yıl ücretsiz olarak sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.