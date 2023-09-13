Apple uydu üzerinden yol yardımını başlatıyor

Tam Boyutta Gör Geçen sene iPhone 14 serisi ile uydu üzerinden acil durum iletişimini başlatan Apple, bu yıl da yol yardımını listeye ekliyor. Kullanıcılar artık uydu üzerinden acil durumlarda yol yardımı alabilecek. Elbette ücreti karşılığında.

Uydu üzerinden yol yardımı

iPhone 15 etkinliğinde duyurulan yeni özellik, telefonun çekmediği bir noktada aracı bozulan kullanıcıların uydu üzerinden yol yardımı alabilmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcıya 5 farklı ön tanımlı arıza sunmuş. Bunlar aracın kilitlenmesi, şarjın bitmesi, lastiğin patlaması, aracın çalışmaması ve yolda kalması şeklinde sıralanıyor.

iPhone 15 Türkiye fiyatları belli oldu! İşte fiyat listesi 23 sa. önce eklendi

Kullanıcı arızayı seçtikten sonra sistem tanımlı teknik servise mesaj gönderiyor. Teknik servis de GPS üzerinden kullanıcıyı tespit ettikten sonra mesaj gönderebiliyor. iPhone 15 için duyurulan yol yardımı iPhone 14 ile de uyumlu.

Yol yardımı özelliği sadece ABD’de geçerli ve AAA firmasının aylık 65$ servisini kullananlar yararlanabiliyor. Apple yakın zamanda yeni bir abonelik daha başlatacağını belirtti. Acil durum uydu iletişimi hatırlanacağı üzere ilk 2 yıl ücretsiz olarak sunulmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Uydu üzerinden yol yardımı nasıl çalışacak?