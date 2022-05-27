Android yakında horlamalarınızı algılayabilecek

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Gece horlamaları insanların uyku kalitesini büyük oranda etkileyebiliyor. Uyku kalitesinin etkilenmesi de kişinin günlük hayatını ve hatta yeme düzenlerini bile değiştirebiliyor. Google konu ile ilgili adım atıyor.

Android cihazlar horlamaları algılayabilecek

Şimdilik sadece Google çalışanları arasında devam eden Sleep Audio Collection - uykuda ses algılama projesi Google Health Studies uygulaması üzerinden yürütülüyor. Projeye katılanların odada sadece bir kişi olacak şekilde uyumaları isteniyor.

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Android işletim sistemi kullanıcının gece boyunca horlamalarını ve öksürüklerini takip ediyor. Günün sonunda uyku kalitesinin ne kadar etkilendiği ve alınması gereken tedbirler cihaz üzerinde çalışan algoritmalarla ortaya konuyor.

Henüz proje gerçek hayata geçecek mi veya hangi cihazlarda kullanılabilecek bilgi yok. Bununla birlikte ses üzerinden çalışacağı için telefonların kişinin yakınında bulunması gerekiyor. Elektronik cihazları genelde uzak tutmaya çalışanlar için bu bir sorun olabilir. Google haricinde mağazada profesyonel horlama takip uygulamaları bulmak mümkün.

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