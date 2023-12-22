Android telefonlar nihayet batarya sağlığı göstergesine kavuşuyor

Android için batarya sağlığı göstergesi geliyor
Yıllardır batarya sağlığı bilgilerine erişebilen iPhone sahipleri için batarya sağlığı göstergesi oldukça basit bir özellik gibi görünebilir, ancak Android sahiplerinin nihayet standart Ayarlar uygulamasından bu özelliğe erişilebilecek olmaları güzel bir gelişme. Son olarak Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünde AirDrop’un Android versiyonu Nearby Share sisteminin de adı değişerek Quick Share oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.