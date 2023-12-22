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    Anlık Bildirim

    Android telefonlar nihayet batarya sağlığı göstergesine kavuşuyor

    Google, nihayet Android için batarya sağlığı adımları atıyor. Aktarılanlara göre Android telefonlar pil sağlığı göstergesine kavuşacak ve kullanıcılara daha fazla bilgisi sağlayacak.
    Android telefonlar nihayet batarya sağlığı göstergesine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon bataryaları doğal kimyasal sebeplerden dolayı bir süre sonra kapasitelerinin belirli kısımlarını kaybetmeye başlıyor. Belirtilenlere göre Google, Android telefonlarda bataryanın ne zaman tükeneceğini veya mevcut durumunu gösterecek bir pil sağlığı göstergesini kullanıma alıyor. Uzun süredir telefonlarının pil sağlığı istatistiklerini cihaz ayarlarından görebilen iPhone kullanıcılarının aksine, Android sahipleri şu anda pil sağlıklarını kontrol etmek için üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor.

    Android için batarya sağlığı göstergesi geliyor

    Android telefonlar nihayet batarya sağlığı göstergesine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Android telefonlarda dahili olarak yer alacak batarya sağlığı göstergesi üçüncü taraf veya diğer türlü uygulamalara olan ihtiyacı oradan kaldıracak. Bununla birlikte Android’de şu an batarya konusunda sadece üretim tarihi ve döngü sayısı gösteriliyor. Android 14 QPR2 Beta 2’de keşfedilen yeni Android pil sağlığı özelliği ayrıca bataryanın değiştirilip değiştirilmediğini de gösterecek. Yine bu bölümde orijinal pil kapasitesine kıyasla mevcut bataryanın şu anda tutabileceği tahmini şarj yüzdesi de kullanıcılara gösterilecek. Ayrıca bataryada bir sorun olması halinde kullanıcıya bir bildirim de gönderilecek.

    Yıllardır batarya sağlığı bilgilerine erişebilen iPhone sahipleri için batarya sağlığı göstergesi oldukça basit bir özellik gibi görünebilir, ancak Android sahiplerinin nihayet standart Ayarlar uygulamasından bu özelliğe erişilebilecek olmaları güzel bir gelişme. Son olarak Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünde AirDrop’un Android versiyonu Nearby Share sisteminin de adı değişerek Quick Share oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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