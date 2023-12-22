Tam Boyutta Gör Akıllı telefon bataryaları doğal kimyasal sebeplerden dolayı bir süre sonra kapasitelerinin belirli kısımlarını kaybetmeye başlıyor. Belirtilenlere göre Google, Android telefonlarda bataryanın ne zaman tükeneceğini veya mevcut durumunu gösterecek bir pil sağlığı göstergesini kullanıma alıyor. Uzun süredir telefonlarının pil sağlığı istatistiklerini cihaz ayarlarından görebilen iPhone kullanıcılarının aksine, Android sahipleri şu anda pil sağlıklarını kontrol etmek için üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor.

Android için batarya sağlığı göstergesi geliyor

Tam Boyutta Gör Android telefonlarda dahili olarak yer alacak batarya sağlığı göstergesi üçüncü taraf veya diğer türlü uygulamalara olan ihtiyacı oradan kaldıracak. Bununla birlikte Android’de şu an batarya konusunda sadece üretim tarihi ve döngü sayısı gösteriliyor. Android 14 QPR2 Beta 2’de keşfedilen yeni Android pil sağlığı özelliği ayrıca bataryanın değiştirilip değiştirilmediğini de gösterecek. Yine bu bölümde orijinal pil kapasitesine kıyasla mevcut bataryanın şu anda tutabileceği tahmini şarj yüzdesi de kullanıcılara gösterilecek. Ayrıca bataryada bir sorun olması halinde kullanıcıya bir bildirim de gönderilecek.

Android uygulamaları uzaktan silinebilecek 4 gün önce eklendi

Yıllardır batarya sağlığı bilgilerine erişebilen iPhone sahipleri için batarya sağlığı göstergesi oldukça basit bir özellik gibi görünebilir, ancak Android sahiplerinin nihayet standart Ayarlar uygulamasından bu özelliğe erişilebilecek olmaları güzel bir gelişme. Son olarak Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünde AirDrop’un Android versiyonu Nearby Share sisteminin de adı değişerek Quick Share oluyor.

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Android telefonlar nihayet batarya sağlığı göstergesine kavuşuyor