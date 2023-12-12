Tam Boyutta Gör Google Play Store’da çok sayıda Android uygulama gizleme ve kilitleme programı mevcut ancak yakında bunlara gerek kalmayacak. Google, kullanıcıların hassas uygulamaları korumasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor: Private Space. Samsung ve OnePlus gibi markalar telefonlarında bu özelliği halihazırda sunuyor. Özel Alan özelliği, Android 15 ile tüm telefonlara gelmiş olacak.

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Android 15 özelliği: Private Space

Private Space özelliğine Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Özel (Gizli) Alan bölümünden erişilebilecek. Android’in Özel Alan özelliği, Samsung telefonlarda olan Güvenli Klasör uygulamasına büyük ölçüde benziyor. Kullanıcıların Android telefondaki uygulamaları gizlemek için ek uygulamalara ihtiyacı olmayacak. Peki, Private Space nasıl çalışıyor?

Private Space, iş profili gibi birincil kullanıcıya bağlı yeni bir Android profili oluşturuyor. Bu profil, kullanıcının tercihine bağlı olarak farklı şekillerde kilitleniyor. Bu profile uygulama yüklemek için kullanıcının Google hesabına giriş yapması gerekiyor. Özel Alanda bulunan uygulamalara uygulama çekmecesinin alt kısmından erişilebiliyor. Ancak, özellik hâlâ geliştirilme aşamasında ve uygulamalar dışında fotoğraflar ve başka dosyalar da gizlenebilecek mi belli değil.

Android 14 QPR2 sürümünde ortaya çıkan özelliğin yakın zamanda kullanıma hazır olacağı düşünülmüyor. Private Space özelliğinin Android 15 ile geleceği tahmin ediliyor.

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Android'in yeni özelliğiyle uygulama gizleme kolaylaşacak