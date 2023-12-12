Android'in yeni özelliğiyle uygulama gizleme kolaylaşacak

Android 15 özelliği: Private Space
Private Space özelliğine Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Özel (Gizli) Alan bölümünden erişilebilecek. Android’in Özel Alan özelliği, Samsung telefonlarda olan Güvenli Klasör uygulamasına büyük ölçüde benziyor. Kullanıcıların Android telefondaki uygulamaları gizlemek için ek uygulamalara ihtiyacı olmayacak. Peki, Private Space nasıl çalışıyor?
Private Space, iş profili gibi birincil kullanıcıya bağlı yeni bir Android profili oluşturuyor. Bu profil, kullanıcının tercihine bağlı olarak farklı şekillerde kilitleniyor. Bu profile uygulama yüklemek için kullanıcının Google hesabına giriş yapması gerekiyor. Özel Alanda bulunan uygulamalara uygulama çekmecesinin alt kısmından erişilebiliyor. Ancak, özellik hâlâ geliştirilme aşamasında ve uygulamalar dışında fotoğraflar ve başka dosyalar da gizlenebilecek mi belli değil.
Android 14 QPR2 sürümünde ortaya çıkan özelliğin yakın zamanda kullanıma hazır olacağı düşünülmüyor. Private Space özelliğinin Android 15 ile geleceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.