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    Android'in yeni özelliğiyle uygulama gizleme kolaylaşacak

    Google, Pixel cihazlar için yeni Android 14 beta sürümünü yayınladı. Private Space olarak adlandırılan yeni özellik dikkat çekici. Kullanıcılar artık uygulamaları güvenli bir alanda gizleyebilecek.
    android 15 private space uygulama gizleme & kilitleme Tam Boyutta Gör
    Google Play Store’da çok sayıda Android uygulama gizleme ve kilitleme programı mevcut ancak yakında bunlara gerek kalmayacak. Google, kullanıcıların hassas uygulamaları korumasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor: Private Space. Samsung ve OnePlus gibi markalar telefonlarında bu özelliği halihazırda sunuyor. Özel Alan özelliği, Android 15 ile tüm telefonlara gelmiş olacak.

    Android 15 özelliği: Private Space

    Private Space özelliğine Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Özel (Gizli) Alan bölümünden erişilebilecek. Android’in Özel Alan özelliği, Samsung telefonlarda olan Güvenli Klasör uygulamasına büyük ölçüde benziyor. Kullanıcıların Android telefondaki uygulamaları gizlemek için ek uygulamalara ihtiyacı olmayacak. Peki, Private Space nasıl çalışıyor?

    Private Space, iş profili gibi birincil kullanıcıya bağlı yeni bir Android profili oluşturuyor. Bu profil, kullanıcının tercihine bağlı olarak farklı şekillerde kilitleniyor. Bu profile uygulama yüklemek için kullanıcının Google hesabına giriş yapması gerekiyor. Özel Alanda bulunan uygulamalara uygulama çekmecesinin alt kısmından erişilebiliyor. Ancak, özellik hâlâ geliştirilme aşamasında ve uygulamalar dışında fotoğraflar ve başka dosyalar da gizlenebilecek mi belli değil.

    Android 14 QPR2 sürümünde ortaya çıkan özelliğin yakın zamanda kullanıma hazır olacağı düşünülmüyor. Private Space özelliğinin Android 15 ile geleceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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