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    Android telefonlar Windows’ta web kamera olabilecek

    Android telefonları belirli senaryolarda işletim sistemi ile entegre eden Windows, yakın zamanda web kamerası gibi kullanabilme özelliğini de kullanıma sunacak. 
    Android Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda akıllı telefonların ve fotoğraf makinelerinin bilgisayarlarda web kamera olarak kullanılabilmesini sağlayan pek çok yazılım mevcut ancak Windows buna yerleşik bir destek sunmuyordu. Ta ki bugüne kadar.

    Windows Bağlantısı güncelleniyor

    Windows Bağlantısı kodlarında keşfedilen yeni satırlar, Microsoft’un video akışı benzeri bir desteği test ettiğini gösteriyor. Kaynaklara göre yakın dönemde Android telefonların Windows işletim sisteminde web kamera olarak kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı.

    Satırlarda ayrıca videolara efekt uygulama, HDR, filtre, dengeleme ve otomatik sahne ayarlama gibi seçeneklere de rastlanmış. Bu da Microsoft’un kullanıcılara geniş bir özelleştirme sunacağını gösteriyor.

    Windows Bağlantısı yakın dönemde Oppo, Vivo ve OnePlus akıllı telefonlara da sunulacak. Böylece Samsung ve Honor ile birlikte geniş bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Web kamera desteği de tam zamanında gelmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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