Android telefonlar Windows’ta web kamera olabilecek

Tam Boyutta Gör Son yıllarda akıllı telefonların ve fotoğraf makinelerinin bilgisayarlarda web kamera olarak kullanılabilmesini sağlayan pek çok yazılım mevcut ancak Windows buna yerleşik bir destek sunmuyordu. Ta ki bugüne kadar.

Windows Bağlantısı güncelleniyor

Windows Bağlantısı kodlarında keşfedilen yeni satırlar, Microsoft’un video akışı benzeri bir desteği test ettiğini gösteriyor. Kaynaklara göre yakın dönemde Android telefonların Windows işletim sisteminde web kamera olarak kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı.

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Satırlarda ayrıca videolara efekt uygulama, HDR, filtre, dengeleme ve otomatik sahne ayarlama gibi seçeneklere de rastlanmış. Bu da Microsoft’un kullanıcılara geniş bir özelleştirme sunacağını gösteriyor.

Windows Bağlantısı yakın dönemde Oppo, Vivo ve OnePlus akıllı telefonlara da sunulacak. Böylece Samsung ve Honor ile birlikte geniş bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Web kamera desteği de tam zamanında gelmiş oldu.

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