Android telefonlar Windows’ta web kamera olabilecek

Windows Bağlantısı güncelleniyor
Windows Bağlantısı kodlarında keşfedilen yeni satırlar, Microsoft’un video akışı benzeri bir desteği test ettiğini gösteriyor. Kaynaklara göre yakın dönemde Android telefonların Windows işletim sisteminde web kamera olarak kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı.
Satırlarda ayrıca videolara efekt uygulama, HDR, filtre, dengeleme ve otomatik sahne ayarlama gibi seçeneklere de rastlanmış. Bu da Microsoft’un kullanıcılara geniş bir özelleştirme sunacağını gösteriyor.
Windows Bağlantısı yakın dönemde Oppo, Vivo ve OnePlus akıllı telefonlara da sunulacak. Böylece Samsung ve Honor ile birlikte geniş bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Web kamera desteği de tam zamanında gelmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.