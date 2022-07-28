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    Android dünyası zararlı yazılım istilası altında

    Google Play güvenlik süreçlerinin zararlı yazılımları tam olarak tespit edememesi nedeniyle her gün mantar gibi yeni uygulamalar türüyor. Birinden kaçarken diğerine yakalanmak çok olası. 
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    Android
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    Geçtiğimiz haftalarda ücretli servislere izinsiz abone olarak kullanıcılara yüklü faturalar çıkaran Android zararlı yazılımlarına değinmiştik. Ne yazık ki zararlı kodlar Google kontrolünden çok kolay kaçıyor ve her gün listeye bir yenisi ekleniyor.

    10 milyon kullanıcı tehdit altında

    Dr. Web tarafından yapılan son analizler zararlı yazılım barındıran yeni Android uygulamaların türediğini ve yaklaşık 10 milyon civarında indirme aldığını belirtiyor. Ağırlıklı olarak fotoğraf editörü görünümünde olan uygulamaları Google da kaldırmıyor.

    Zararlı uygulamalar arasında sürekli reklam gösterimi ile şişirme, truva atı ve ücretli servislere izinsiz abone olmak gibi farklı türler mevcut. Google Play belirli ölçümler ile zararlı yazılımları tespit edebildiği için hacker grupları bu engelleri bir şekilde aşabiliyor. Sonrasında bu tarz güvenlik raporları ile tehlikenin farkına varıyoruz ancak Google’ın bunları değerlendirip aksiyon alması oldukça gecikiyor ve ayları bulabiliyor.

    Kullanıcı tarafında yapılacak tek şey güvenlik yazılımları kullanmak ve güvenilir uygulamalar yüklemek. Aşağıda yer alan herhangi bir uygulama cihazınızda kurulu ise mutlaka kaldırmanız gerekiyor:

    • Photo Editor: Beauty Filter
    • Photo Editor: Retouch and Cutout
    • Photo Editor: Art Filters
    • Photo Editor - Design Maker
    • Photo Editor & Background Eraser
    • Photo & Exif Editor
    • Photo Editor - Filters Effects
    • Photo Filters & Effects
    • Photo Editor : Blur Image
    • Photo Editor : Cut, Paste
    • Emoji Keyboard: Stickers & GIF
    • Neon Theme Keyboard
    • Neon Theme - Android Keyboard
    • Cashe Cleaner
    • Fancy Charging
    • FastCleaner: Cashe Cleaner
    • Call Skins - Caller Themes
    • Funny Caller
    • CallMe Phone Themes
    • InCall: Contact Background
    • MyCall - Call Personalization
    • Caller Theme (com.caller.theme.slow)
    • Caller Theme (com.callertheme.firstref)
    • Funny Wallpapers - Live Screen
    • 4K Wallpapers Auto Changer
    • NewScrean: 4D Wallpapers
    • Stock Wallpapers & Backgrounds
    • Notes - reminders and lists
    • Poco Launcher
    • 4K Pro Camera
    • YouToon - AI Cartoon Effect
    • Pista - Cartoon Photo Effect
    • Water Reminder- Tracker & Reminder
    • Yoga- For Beginner to Advanced
    • Chat Online
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