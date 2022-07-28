Android dünyası zararlı yazılım istilası altında

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Geçtiğimiz haftalarda ücretli servislere izinsiz abone olarak kullanıcılara yüklü faturalar çıkaran Android zararlı yazılımlarına değinmiştik. Ne yazık ki zararlı kodlar Google kontrolünden çok kolay kaçıyor ve her gün listeye bir yenisi ekleniyor.

10 milyon kullanıcı tehdit altında

Dr. Web tarafından yapılan son analizler zararlı yazılım barındıran yeni Android uygulamaların türediğini ve yaklaşık 10 milyon civarında indirme aldığını belirtiyor. Ağırlıklı olarak fotoğraf editörü görünümünde olan uygulamaları Google da kaldırmıyor.

Bu uygulamalar cüzdanınıza göz dikiyor 1 hf. önce eklendi

Zararlı uygulamalar arasında sürekli reklam gösterimi ile şişirme, truva atı ve ücretli servislere izinsiz abone olmak gibi farklı türler mevcut. Google Play belirli ölçümler ile zararlı yazılımları tespit edebildiği için hacker grupları bu engelleri bir şekilde aşabiliyor. Sonrasında bu tarz güvenlik raporları ile tehlikenin farkına varıyoruz ancak Google’ın bunları değerlendirip aksiyon alması oldukça gecikiyor ve ayları bulabiliyor.

Kullanıcı tarafında yapılacak tek şey güvenlik yazılımları kullanmak ve güvenilir uygulamalar yüklemek. Aşağıda yer alan herhangi bir uygulama cihazınızda kurulu ise mutlaka kaldırmanız gerekiyor:

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor: Retouch and Cutout

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor - Design Maker

Photo Editor & Background Eraser

Photo & Exif Editor

Photo Editor - Filters Effects

Photo Filters & Effects

Photo Editor : Blur Image

Photo Editor : Cut, Paste

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Neon Theme Keyboard

Neon Theme - Android Keyboard

Cashe Cleaner

Fancy Charging

FastCleaner: Cashe Cleaner

Call Skins - Caller Themes

Funny Caller

CallMe Phone Themes

InCall: Contact Background

MyCall - Call Personalization

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen

4K Wallpapers Auto Changer

NewScrean: 4D Wallpapers

Stock Wallpapers & Backgrounds

Notes - reminders and lists

Poco Launcher

4K Pro Camera

YouToon - AI Cartoon Effect

Pista - Cartoon Photo Effect

Water Reminder- Tracker & Reminder

Yoga- For Beginner to Advanced

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