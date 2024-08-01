Samsung Galaxy Z Flip 6 polis kamerası olabilir mi?

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar farklı akıllı telefon modellerinin güvenlik güçlerinin kullanımına yönelik olarak optimize edildiğini duymuştuk. Samsung’un yürüttüğü bir pilot program, katlanabilir telefonların da oldukça kullanışlı olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip polisin emrinde

Yaklaşık 2 yıl önce ABD’nin Missouri eyaletindeki iki il emniyet müdürlüğünde başlayan pilot programda, polisler kamera yerine Galaxy Z Flip cihazları kullanmaya başladı. Samsung cihazların optimizasyonu için Visual Labs ile iş birliği yaptı.

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Samsung Galaxy Z Flip cihazlarının ses tuşu hızlı kayıt için yeniden düzenlendi ve olay esnasında kapağı veya dış ekranı açmadan anında kayda başlama imkânı sunuldu. Ayrıca bir araç kovalamaca esnasında hızı algılayarak ya da tepe lambaları devreye girdiğinde araç içi kameraya bağlanarak kayıt başlatılabiliyordu.

Polis yetkilileri pilot programdan oldukça memnun kaldı ve 5 farklı eyalette farklı departmanlara da proje genişletildi. Samsung elde edilen sonuçların ardından Galaxy Z Flip serisinin özellikle güvenlik güçlerine yönelik bir opsiyon olarak sunmaya başlayacağı ifade ediliyor.

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