Samsung Galaxy Z Flip 6 polis kamerası olabilir mi?

Samsung Galaxy Z Flip polisin emrinde
Yaklaşık 2 yıl önce ABD’nin Missouri eyaletindeki iki il emniyet müdürlüğünde başlayan pilot programda, polisler kamera yerine Galaxy Z Flip cihazları kullanmaya başladı. Samsung cihazların optimizasyonu için Visual Labs ile iş birliği yaptı.
Samsung Galaxy Z Flip cihazlarının ses tuşu hızlı kayıt için yeniden düzenlendi ve olay esnasında kapağı veya dış ekranı açmadan anında kayda başlama imkânı sunuldu. Ayrıca bir araç kovalamaca esnasında hızı algılayarak ya da tepe lambaları devreye girdiğinde araç içi kameraya bağlanarak kayıt başlatılabiliyordu.
Polis yetkilileri pilot programdan oldukça memnun kaldı ve 5 farklı eyalette farklı departmanlara da proje genişletildi. Samsung elde edilen sonuçların ardından Galaxy Z Flip serisinin özellikle güvenlik güçlerine yönelik bir opsiyon olarak sunmaya başlayacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.