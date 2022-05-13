Android Auto güncellendi: farklı ekran boyutları için düzeltmeler yapıldı

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Android Auto sistemi ile araba sürüşü esnasında akıllı telefon gerektiren işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlayan Google, sistemi güncellemeye devam ediyor. Yeni güncelleme, genel anlamda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yayınlanmış.

Android Auto her türlü ekranda çalışacak

Başlangıç olarak güncelleme, çift ekran görünümünü tüm Android Auto cihazlarında standart hale getiriyor. Bu zamana kadar yalnızca belirli araçlarda olan çift ekran görünümü; medya, yol tarifi ve mesajlaşmaları tek bir ekranda göstererek kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor. Android Auto’nun Ürün Direktörü Rod Lopez, ekran boyutu, tipi ve formu nasıl olursa olsun her Android Auto cihazının çift ekranı destekleyeceğini belirtti.

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Ayrıca Android Auto, her türlü ekranda çalışabilmek için optimize oluyor. Bu sayede ekran boyutu, oryantasyonu ve en boy oranı ne olursa olsun en optimal deneyim sağlanacak. Lopez, Android Auto üreticilerinin çok inovatif ekranlar yaptığını ve artık sistemin, her türlü ekran ile rahatça çalışabileceğini belirtti.

Güvenlik, Android Auto takımı için ön planda

Araba içerisinde bulunan ekran boyutların büyümesi ile güvenlik kaygıları da artmaya başladı. Bu günlerde 50 inçe kadar çıkabilen ekran boyutları, güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Transportation Research Board’da yayınlanan bir araştırmaya göre Android Auto veya Apple CarPlay ile müzik ayarlayan kullanıcıların, esrar kullanıcılarından daha yavaş tepki sürelerine sahip. Google veya Apple her ne kadar bu konuda ciddi adım atmasa da Lopez, güvenliğin Android Auto takımı için en ön planda olduğunu belirtti. Ayrıca Lopez, güvenlik önlemleri için üreticilerle beraber çalıştıklarını da belirtti.

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