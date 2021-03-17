Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek

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Mobil cihazların donanımları geliştikçe uygulamaların boyutlarının da kat be kat büyüdüğü bilinen bir gerçek. Bu bakımdan sürekli bir RAM ve depolama yarışı yaşanıyor. Google bu patlamanın önüne geçebilmek için yeni bir proje başlattı.

Uygulama kurulum optimizasyonu

Uygulama kurulum optimizasyonu adı verilen yeni projede bir uygulamanın kurulumdan sonra ilk açıldığında hangi bileşenlerinin kullanıldığı tespit edilecek ve buna göre optimizasyon yapılacak. Ne kadar çok kullanıcı bu projeye katılırsa bir uygulamanın röntgeni o kadar iyi çekilecek.

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Google Play uygulamasının Ayarlar kısmından erişilebilecek yeni girişim uygulama kullanımı haricinde herhangi bir veri toplamıyor. Bu bakımdan endişe edilecek bir durum değil. Google herkesi bu projeye katılmaya çağırıyor.

Google yapılan optimizasyonları sonrasında uygulamaların indirilmesinde hızlanma, açılış sürelerinde kısalma ve sistem kaynaklarının daha verimli kullanımı şeklinde sonuçlar almayı amaçlıyor.

Henüz Google’ın ne tür çözümler üreteceği belli değil ancak bir uygulamanın önce en çok kullanılan bileşenlerinin indirilmesi ve diğer bileşenlerin kullanılmak istendiği zaman otomatik olarak indirilmesi şeklinde çözümler sunulabilir. Optimizasyon özelliği Google Play 24.5.13 sürümü ile birlikte sunulacak.

https://9to5google.com/2021/03/16/google-play-app-install-optimization/

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