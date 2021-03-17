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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek

    Google Play üzerinde başlayacak yeni proje ile uygulamalar cihaz üzerinde nasıl davranıyor tespit edilecek ve sonraki dönemde indirmelerin daha hızlı hale getirilmesi sağlanacak.
    17 Mart 2021, 23:30 (13 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek
    Tam Boyutta Gör

    Mobil cihazların donanımları geliştikçe uygulamaların boyutlarının da kat be kat büyüdüğü bilinen bir gerçek. Bu bakımdan sürekli bir RAM ve depolama yarışı yaşanıyor. Google bu patlamanın önüne geçebilmek için yeni bir proje başlattı.

    Uygulama kurulum optimizasyonu

    Uygulama kurulum optimizasyonu adı verilen yeni projede bir uygulamanın kurulumdan sonra ilk açıldığında hangi bileşenlerinin kullanıldığı tespit edilecek ve buna göre optimizasyon yapılacak. Ne kadar çok kullanıcı bu projeye katılırsa bir uygulamanın röntgeni o kadar iyi çekilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Google Play uygulamasının Ayarlar kısmından erişilebilecek yeni girişim uygulama kullanımı haricinde herhangi bir veri toplamıyor. Bu bakımdan endişe edilecek bir durum değil. Google herkesi bu projeye katılmaya çağırıyor.

    Google yapılan optimizasyonları sonrasında uygulamaların indirilmesinde hızlanma, açılış sürelerinde kısalma ve sistem kaynaklarının daha verimli kullanımı şeklinde sonuçlar almayı amaçlıyor.

    Henüz Google’ın ne tür çözümler üreteceği belli değil ancak bir uygulamanın önce en çok kullanılan bileşenlerinin indirilmesi ve diğer bileşenlerin kullanılmak istendiği zaman otomatik olarak indirilmesi şeklinde çözümler sunulabilir. Optimizasyon özelliği Google Play 24.5.13 sürümü ile birlikte sunulacak.



    https://9to5google.com/2021/03/16/google-play-app-install-optimization/
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    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    arama özelliklerine ebata göre arama seçeneği gelmeli !

    çünkü aynı işi yapan 11Kb lık
    bir de 111 MB lık
    2 tane program örneği karşımıza sıkça çıkıyor.
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