Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)

Geçtiğimiz yıllarda Android uygulamalarının Windows 10 platformuna port edilmesi için Project Astoria adıyla bir çalışma başlatan Microsoft ne yazık ki sonunu getirememişti. Şu sıralar Telefonunuz uygulaması üzerinden bir yansıtma çözümü geliştiren firmanın yerleşik Android uygulamalarını yeniden gündemine aldığı belirtiliyor.
Project Latte nedir?
Project Latte kod adıyla başlayan çalışma; Android uygulamalarının Microsoft mağazasından indirilerek doğrudan çalıştırılabilmesini amaçlıyor. Proje; Windows 10 platformunda Linux çekirdeğinin akıcı ve grafik hızlandırma desteği ile çalışmasını sağlayacak Windows Subsystem for Linux yani WSL aracını temel alacak.İlginizi Çekebilir The Mandalorian maceralarına odanızda devam edecek
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Telefonunuz uygulamasından yansıtma tarzında Android uygulamalarının kullanılabilir olması şimdilik Insider programında test ediliyor ve Samsung telefonlar ile sınırlı. Yerleşik uygulamalar ise yeni bir ekosistem oluşturacak.
Bu noktada Microsoft biraz zorlanacak zira Google Play Services’in sadece Android ve Chrome OS cihazlarda çalışması gerekiyor. Aksi takdirde Google alternatif işletim sistemlerine izin vermiyor. Bu bakımdan uygulamaların çalışması için Microsoft’un bir Android alt sistemi kurması gerekiyor.
Yani aslında Huawei Mobile Services benzeri bir çözümün olması gerek. Uygulamalar bu alt sisteme entegre oldukları zaman mağazaya yüklenebilecekler. Bu aşamanın projenin geleceğinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Microsoft’un beklentisi 2021 Sonbahar aylarında projeyi hayata geçirmek.
Geçtiğimiz yıllarda açık kaynak sistemlere geçit vermeyen Microsoft’un özellikle Satya Nadella yönetimindeki hamleleri farklı bir yöne gitmesini sağladı. Dahili Linux çekirdeği desteği ve yerleşik Android uygulamaları ile Windows 10 çok daha evrensel bir işletim sistemi haline gelebilir.
https://www.windowscentral.com/windows-10-project-latte-android-apps Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Windows 10 daha çıkmadan önceki bu resmi asla unutmam. Güya bir köprü olacaktı, iOS ve Android uygulamaları direkt olarak portlanacaktı.
Eğer Windows'a Android çekirdeği koymak zorundalarsa Windows'un Linux çekirdeğine de geçme ihtimali var oluyor.