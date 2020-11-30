Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)

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Geçtiğimiz yıllarda Android uygulamalarının Windows 10 platformuna port edilmesi için Project Astoria adıyla bir çalışma başlatan Microsoft ne yazık ki sonunu getirememişti. Şu sıralar Telefonunuz uygulaması üzerinden bir yansıtma çözümü geliştiren firmanın yerleşik Android uygulamalarını yeniden gündemine aldığı belirtiliyor.

Project Latte nedir?

Project Latte kod adıyla başlayan çalışma; Android uygulamalarının Microsoft mağazasından indirilerek doğrudan çalıştırılabilmesini amaçlıyor. Proje; Windows 10 platformunda Linux çekirdeğinin akıcı ve grafik hızlandırma desteği ile çalışmasını sağlayacak Windows Subsystem for Linux yani WSL aracını temel alacak.

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Telefonunuz uygulamasından yansıtma tarzında Android uygulamalarının kullanılabilir olması şimdilik Insider programında test ediliyor ve Samsung telefonlar ile sınırlı. Yerleşik uygulamalar ise yeni bir ekosistem oluşturacak.

Bu noktada Microsoft biraz zorlanacak zira Google Play Services’in sadece Android ve Chrome OS cihazlarda çalışması gerekiyor. Aksi takdirde Google alternatif işletim sistemlerine izin vermiyor. Bu bakımdan uygulamaların çalışması için Microsoft’un bir Android alt sistemi kurması gerekiyor.

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Yani aslında Huawei Mobile Services benzeri bir çözümün olması gerek. Uygulamalar bu alt sisteme entegre oldukları zaman mağazaya yüklenebilecekler. Bu aşamanın projenin geleceğinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Microsoft’un beklentisi 2021 Sonbahar aylarında projeyi hayata geçirmek.

Geçtiğimiz yıllarda açık kaynak sistemlere geçit vermeyen Microsoft’un özellikle Satya Nadella yönetimindeki hamleleri farklı bir yöne gitmesini sağladı. Dahili Linux çekirdeği desteği ve yerleşik Android uygulamaları ile Windows 10 çok daha evrensel bir işletim sistemi haline gelebilir.

https://www.windowscentral.com/windows-10-project-latte-android-apps

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