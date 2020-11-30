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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)

    Yerleşik olarak Android uygulamalarının Windows 10 platformunda çalışmasını isteyen Microsoft yeni bir proje başlattı. Project Latte bakalım amacına ulaşabilecek mi?
    53 dk.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıllarda Android uygulamalarının Windows 10 platformuna port edilmesi için Project Astoria adıyla bir çalışma başlatan Microsoft ne yazık ki sonunu getirememişti. Şu sıralar Telefonunuz uygulaması üzerinden bir yansıtma çözümü geliştiren firmanın yerleşik Android uygulamalarını yeniden gündemine aldığı belirtiliyor.

    Project Latte nedir?

    Project Latte kod adıyla başlayan çalışma; Android uygulamalarının Microsoft mağazasından indirilerek doğrudan çalıştırılabilmesini amaçlıyor. Proje; Windows 10 platformunda Linux çekirdeğinin akıcı ve grafik hızlandırma desteği ile çalışmasını sağlayacak Windows Subsystem for Linux yani WSL aracını temel alacak.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    Telefonunuz uygulamasından yansıtma tarzında Android uygulamalarının kullanılabilir olması şimdilik Insider programında test ediliyor ve Samsung telefonlar ile sınırlı. Yerleşik uygulamalar ise yeni bir ekosistem oluşturacak.

    Bu noktada Microsoft biraz zorlanacak zira Google Play Services’in sadece Android ve Chrome OS cihazlarda çalışması gerekiyor. Aksi takdirde Google alternatif işletim sistemlerine izin vermiyor. Bu bakımdan uygulamaların çalışması için Microsoft’un bir Android alt sistemi kurması gerekiyor.

    Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden)
    Tam Boyutta Gör

    Yani aslında Huawei Mobile Services benzeri bir çözümün olması gerek. Uygulamalar bu alt sisteme entegre oldukları zaman mağazaya yüklenebilecekler. Bu aşamanın projenin geleceğinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Microsoft’un beklentisi 2021 Sonbahar aylarında projeyi hayata geçirmek.

    Geçtiğimiz yıllarda açık kaynak sistemlere geçit vermeyen Microsoft’un özellikle Satya Nadella yönetimindeki hamleleri farklı bir yöne gitmesini sağladı. Dahili Linux çekirdeği desteği ve yerleşik Android uygulamaları ile Windows 10 çok daha evrensel bir işletim sistemi haline gelebilir.



    https://www.windowscentral.com/windows-10-project-latte-android-apps Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    11 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Korsan veya hile yapmak istemezsen an itibari ile win 10 pro lisansı 2.360 lira.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 sn. ( Mesaj Silindi ) gidi
    Oem lisansı alınabilir en azından korsan değil
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
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    Windows 10 daha çıkmadan önceki bu resmi asla unutmam. Güya bir köprü olacaktı, iOS ve Android uygulamaları direkt olarak portlanacaktı.

    Eğer Windows'a Android çekirdeği koymak zorundalarsa Windows'un Linux çekirdeğine de geçme ihtimali var oluyor.
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