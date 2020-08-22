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    Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek

    Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlarında kendi işletim sistemine geçiş sürecini hızlandırdı. HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı telefon bu yıl sona ermeden tüketicilerle buluşacak.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek
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    Huawei'nin geçici Android lisansının süresi doldu, bu nedenle şirket HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı telefonunu oldukça çabuk bir şekilde piyasaya sürmeye çalışıyor.

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    Huawei'nin yıl sonuna kadar HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet çıkaracağı bildirilmişti. Ancak Android lisansının bitmesinin ardından şirket kendi işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürme sürecini hızlandırdı.

    Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek
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    ABD yaptırımları planları değiştirdi

    HarmonyOS'lu ilk akıllı telefon hakkında henüz çok fazla bilgi yok. İşletim sistemi şu anda sadece Huawei ve Honor Vision TV'lerde kullanılıyor. Çinli şirketin esasında uzun yıllardır kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz.

    Fakat geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye yaptırım uygulayarak Amerikan şirketleriyle işbirliği yapmasını yasaklaması, firmanın kendi ekosistemini oluşturmaya odaklanmasına ve HarmonyOS planlarını daha erkene çekmesine sebep oldu.



    https://www.globaltimes.cn/content/1198128.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa.
    Mate30 ve p40 kimse almiyor GMS yüzünden.mecbur işletim sistemi değiştiriyor ama sonu nokia symbian gibi olacak bana göre.uygulama ekosistemi oyle 1 senede olmuyor.bu saatten sonra çin'den öte telefon satamaz bence.bir de çalışmayan telefona utanmadan tam telefon parası istiyor.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 sa.
    Ülkemize geldiği vakit özel fiyatlandırma ile uyguna verilirse her türlü alır denerim.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 sa.
    Android'de bile bootloader kilidini açmaya izin vermeyen bir marka kendi işletim sistemini ios'tan beter yapar (sistem kontrolü anlamında).
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    pacmanss 3 sa. yeni yorumcu
    Bin bir takla atarak aldığım p40 lite dan o kadar memnunum ki adamlar yapmış artık üçüncü bir eko sistem kurdular ve çok sağlam gelıyor google kendıne en buyuk kazıgı attı geçmiş olsun .
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    gun (Gün Oksay) 3 sa.
    Buna nasıl uygulama yüklenecek Android uygulamaları çalışacak mı peki ?
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 sa. gun
    Altyapı olarak destekliyor. Belki ufak tefek optimizasyonlar gerekebilir. AppGalary ye yüklendiği takdirde whatsapp gibi uygulamalar yine kullanılabilir.
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    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 4 sa.
    Çinli diğer firmalar da Harmony OS kullanırsa android biter
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    SeKSandDoRT (Seksendört 84) 4 sa.
    gittikçe kontrolü sıkılaştırılan internet dünyasında amerika güdümlü ios ve android dışında tek alternatifimiz olabilecek harmonyos u tabiki de destekliyorum, google bile açıklamasıyla reddetmek zorunda kaldığı yeni yasalaşan sözde internet yasasına karşı çaresizliğini basına farklı aksettirmek zorunda kaldı, çok müthiş bir denetim geldi, zaten bütün trafik ankara da bir üs üzerinden geçiyordu, artık depolama da Tr sınırları içerisinde olacak, gözden kaçan trafikteki muhalif her detay cezalandırılıyor, internette özgürlük bitiyor. akıllı tlf demek mobil internet demek, yoksa yok.. sadece fotoğraf çekerek smartphone tecrübesi yaşayamazsınız, tüm kişisel datamızı bunlara teslim edecek halimiz yok, elin çinlisine sunarım çok daha yeğdir..
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    zero fear 4 sa.
    Koskoca Microsoft bile iki deve kafa tutamadı çok bir eksikliği olmamasına rağmen güzelim işletim sistemi piyasadan silindi. Harmony falan bunlar boş işler. Alternatif olması güzeldir ama AR-GE'si kopyala yapıştır üzerine kurulu bir şirket başaramaz bunu. Üçüncü işletim sistemi Amazon ya da Elon Musk cephesinden gelecek göreceksiniz.
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    Alperk87 (alper kutlu) 3 sa. zero fear
    Bu insanları küçümsüyorsun :) Microsoft'un arkasında Çin hükümeti ve Çin halkı var mıydı? Çin içine kapanık bi ülke hükümet kolaylıkla büyük şirketlere yaptırım uygulayabilir. Hatta yaptırıma bile gerek kalmaz teşviklerle bile Huawei Oppo&Vivo Xiaomi gibi büyük şirketlere bu işletim sistemine telefon çıkarmanız gerek diyip birde üstüne Çinde kullanılan büyük uygulama üreten şirketlere de ayar verip bu işletim sistemine uygulama çıkarmalarını sağlarsa orta ve küçük uygulama geliştiriciler zaten çıkaracaklardır. Başta Çinde milyonlarca satış yaptıklarında instagram facebook whatsapp gibi uygulamalarda bu işletim sistemine uygulama geliştirmeye başlayacaktır tabi Amerika yaptırımı olmazsa :D Geriye nasıl bi sorun kaldı ki? Para desen zaten bol :) Şuan Çinli firmalar Amerikalı firmaların ellerine bakmak zorunda o yüzden % olarak ne kadarını yerlileştirebilirize bakıyorlar hem onların yaptırımlarına yakalanmamak için hemde büyük paralar dönen sektörde pay sahibi olabilmek için bu insanlar aç kurt gibi ufacık para kokusu almaya görsün :) Bu arada Amazon telefonu denedi ve başaramadı ve gerisi gelmedi işletim sistemi gibi düşünceleri olsa telefon yapmaya devam ederlerdi. Elon Musk desen Apple'a söylediği kendi lafı var araba yapmak telefon yaptırmaya benzemez diye aynı laf kendisi içinde geçerli işletim sistemi yapmak araba yapmaya benzemez.
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    Mr. Jingles 5 sa.
    Harmony ile hiçbir şey yapamazlar. Android ile yarışması imkansız. Android’i bile kapalı hale getirip müdahale etmeye izin vermeyen bir firma kendi işletim sistemini nasıl yapar siz düşünün. Uygulama desteği desen muamma. Android uygulamalarına bel bağladılarsa zaten bu iş olmaz.
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 sa.
    Çinli firmalar moğol ordusu gibi. Bütün engelleri aşıp her yere ulaşıyorlar. Durdurulmaları bu saatten sonra zor. Batılı ülkeler de bunun farkında. Sadece yavaşlatıp zaman kazanmaya çalışıyorlar. Sevsek de sevmesek de "Çin gerçeği" ile yüzleşmek zorundayız.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, harmonyos ve
    3 etiket daha android işletim sistemi Mobil Teknolojiler
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