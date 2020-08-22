Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek

Huawei'nin geçici Android lisansının süresi doldu, bu nedenle şirket HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı telefonunu oldukça çabuk bir şekilde piyasaya sürmeye çalışıyor.İlginizi Çekebilir Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi
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Huawei'nin yıl sonuna kadar HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet çıkaracağı bildirilmişti. Ancak Android lisansının bitmesinin ardından şirket kendi işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı telefonunu piyasaya sürme sürecini hızlandırdı.
ABD yaptırımları planları değiştirdi
HarmonyOS'lu ilk akıllı telefon hakkında henüz çok fazla bilgi yok. İşletim sistemi şu anda sadece Huawei ve Honor Vision TV'lerde kullanılıyor. Çinli şirketin esasında uzun yıllardır kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Fakat geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye yaptırım uygulayarak Amerikan şirketleriyle işbirliği yapmasını yasaklaması, firmanın kendi ekosistemini oluşturmaya odaklanmasına ve HarmonyOS planlarını daha erkene çekmesine sebep oldu.
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