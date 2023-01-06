Tam Boyutta Gör Hong Kong merkezli en büyük kripto şirketlerinden biri olan Animoca Brands, yeni bir Web3 ve metaverse yatırım fonu toplamak istediğini açıkladı. Ancak Animoca Brands, toplayacağı fon için hedeflediği miktarı yarı yarıya azalttı.

2022 yılı kripto alanında birçok yatırıma ev sahipliği yaptı. Birçok şirket Web3 ve metaverse alanına dahil olurdu. Hong Kong merkezli yatırım şirketi Animoca Brands ise Web3 ve metaverse yatırım fonu için 2023'ün 2. çeyreğine kadar 1 milyar dolarlık bir yatırım toplamayı hedefliyor.

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Animoca Brands’in de başkanı olan kurucu ortak Yat Siu ise konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

"Zorlu bir pazar olduğunu söylemek doğru olur. Ancak bu alanda oldukça ilgiliyiz. 1. çeyrek hedefine bakalım ve sonra ne olacağını görelim”

Siu ayrıca açıklamasında toplanacak olan parayı Blockchain ve metaverse girişimlerini desteklemek için kullanacaklarını belirtti. Şirket, Kasım 2022'de 2 milyar dolarlık bir metaverse fonu başlatacağını duyurmuştu.

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Animoca Brands, Web3 fon beklentilerini yarıya indirdi