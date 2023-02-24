Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Ankara'da batarya fabrikası kuruluyor! Volkswagen'den fiyatlara zam kararı - DH Oto Gündem

    Otomotiv dünyasındaki gündemi değerlendirdiğimiz bu haftaki programımızda Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili konulara değinmeye çalıştık.                                    

    DH Oto Gündem'in ikinci bölümünde otomotiv dünyasında öne çıkan gelişmeleri değerlendirmeye ve siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Ford, Koç ve LG Chem'in Ankara'daki batarya yatırımından yeni Chery Tiggo 9'a ve Volkswagen'in yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlara zam yapma kararına kadar birçok konuyu gündemimize aldık. İyi seyirler!

    02:18 - Ford, Koç ve LG Chem Ankara'da batarya fabrikası kuruyor

    08:48 - Chery'nin yeni amiral gemisi modeli Tiggo 9 tanıtıldı

    17:23 - Makyajlı Renault Clio yüzünü ilk kez gösterdi

    20:58 - Avrupa Parlamentosu, 2035'te benzinli ve dizel araç yasağını onayladı

    25:45 - Volkswagen ve Mercedes'ten Avrupa'ya ortak çağrı!

    29:24 - Peugeot 3008'e yeni 48V hafif hibrit geliyor

    35:45 - Volkswagen, yükselen enflasyon nedeniyle fiyatları yükseltme kararı aldı

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız