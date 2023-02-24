Ankara'da batarya fabrikası kuruluyor! Volkswagen'den fiyatlara zam kararı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasındaki gündemi değerlendirdiğimiz bu haftaki programımızda Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili konulara değinmeye çalıştık.

DH Oto Gündem'in ikinci bölümünde otomotiv dünyasında öne çıkan gelişmeleri değerlendirmeye ve siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Ford, Koç ve LG Chem'in Ankara'daki batarya yatırımından yeni Chery Tiggo 9'a ve Volkswagen'in yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlara zam yapma kararına kadar birçok konuyu gündemimize aldık. İyi seyirler!

02:18 - Ford, Koç ve LG Chem Ankara'da batarya fabrikası kuruyor

08:48 - Chery'nin yeni amiral gemisi modeli Tiggo 9 tanıtıldı

17:23 - Makyajlı Renault Clio yüzünü ilk kez gösterdi

20:58 - Avrupa Parlamentosu, 2035'te benzinli ve dizel araç yasağını onayladı

25:45 - Volkswagen ve Mercedes'ten Avrupa'ya ortak çağrı!

29:24 - Peugeot 3008'e yeni 48V hafif hibrit geliyor

35:45 - Volkswagen, yükselen enflasyon nedeniyle fiyatları yükseltme kararı aldı

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