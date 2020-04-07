Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Gelen haberlere göre fabrikadaki patlama saat 14.47 sularında gerçekleşti. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlamanın fabrikadaki yakıt depolarında meydana geldiği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

3 çalışan hafif yaralandı

Roketsan Fabrikası’ndaki patlamayla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır” denildi.

https://www.dha.com.tr/yurt/ankarada-roketsanda-patlama/haber-1764899

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