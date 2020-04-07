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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi

    Savunma Sanayii'nin önemli isimlerinden biri olan Roketsan'ın Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki fabrikasında patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada ilk tespitlere göre can kaybı olmadığı belirtildi.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi

    Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

    Gelen haberlere göre fabrikadaki patlama saat 14.47 sularında gerçekleşti. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlamanın fabrikadaki yakıt depolarında meydana geldiği açıklandı.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

    3 çalışan hafif yaralandı

    Roketsan Fabrikası’ndaki patlamayla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır” denildi.



    https://www.dha.com.tr/yurt/ankarada-roketsanda-patlama/haber-1764899 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B-2 Spirit 1 gün en beğenilen
    siteyi ne zaman düzeltmeyi düşünüyorsunuz size zahmet olacak? sabahın konuları gözüküyor konu açıyorum gözükmüyor bu site 1 hafta sorunsuz çalışsın kurban kesecem
    siteyi ne zaman düzeltmeyi düşünüyorsunuz size zahmet olacak? sabahın konuları gözüküyor konu açıyorum gözükmüyor bu site 1 hafta sorunsuz çalışsın kurban kese...
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün
    Geçmiş olsun Allah tekrar yaşatmasın.
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    çalışanlara bir şey olmasın da
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whoisthat (AKY ) 20 sa. yeni yorumcu
    Can kaybı olmamış , sevindirdi
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    geçmiş olsun tekrarı olmaz inşallah. Çalışanlarımıza bir şey olmasın da
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    sefa1451 (sefa mehmet) 1 gün
    Tanrı en alttan en üste kadar çalışanımızı korusun.
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    KievKarambolü 1 gün
    Mühendislere bir şey olmasın da, büyük ihtimalle şu Akıncı'da ki kullanılacak füze için çalışma yapılıyordu.
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    çalışanlara bir şey olmasın da
    Yanıtla +8
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    B-2 Spirit 1 gün en beğenilen
    siteyi ne zaman düzeltmeyi düşünüyorsunuz size zahmet olacak? sabahın konuları gözüküyor konu açıyorum gözükmüyor bu site 1 hafta sorunsuz çalışsın kurban kesecem
    Yanıtla +24
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün
    Geçmiş olsun Allah tekrar yaşatmasın.
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