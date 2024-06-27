Tam Boyutta Gör Anker, yeni bir premium kulaklığın üzerinde çalışıyor. Yeni bir sızıntı, Soundcore Space One Pro'nun yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor. Soundcore Space One Pro, uzun pil ömrü ve farklı birçok özellikle karşımıza çıkacak. Modelin ise yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Anker uzun pil ömrüne sahip kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Daha fazla koruma ve dayanıklılık için isteğe bağlı saklama kutusu da ayrı olarak satılacak. Anker, birçok ürün kategorisinden ve her kategoriye ait çok sayıda üründen oluşan pahalı bir ürün portföyüne sahip. Anker'in ses ürünleri serisinde çok uygun fiyatlı kulaklıkların yanı sıra birinci sınıf fiyatlı cihazlar da yer alıyor.

Yeni sızıntı, Anker'in kulaklık yelpazesini fiyatlarında bir artışla daha da genişlettiğini gösteriyor. Soundcore Space One Pro yakın zamanda söylentilerin güvenilir olduğunu daha da kesinleştiren bazı sertifikalar aldı. Söylentiye göre A3062 model numaralı Soundcore Space One Pro, kulak kanalına takılmayan klasik kulaklık biçiminden farklı olan bir model olacak.

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Bu yeni kulaklığın Bluetooth 5.3 bağlantısını destekleyeceği ve 3500mAh pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntıya göre pil sadece iki saatte tamamen şarj olabilecek. Ayrıca Anker Soundcore Space One Pro'nun 60 saatlik oldukça etkileyici bir çalışma süresine sahip olduğu da bildiriliyor. Bu, ortalama kullanımda bir haftadan fazla süre dayanabileceği anlamına geliyor.

Anker Soundcore Space One Pro'nun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği olacak. Soundcore Space One Pro'nun fiyatının ise 200 dolar olduğu tahmin ediliyor. Anker yeni modelin çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşmadı.

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Anker, 60 saat çalışabilen kulak üstü kulaklık üzerinde çalışıyor