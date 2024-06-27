Anker, 60 saat çalışabilen kulak üstü kulaklık üzerinde çalışıyor

Anker uzun pil ömrüne sahip kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Daha fazla koruma ve dayanıklılık için isteğe bağlı saklama kutusu da ayrı olarak satılacak. Anker, birçok ürün kategorisinden ve her kategoriye ait çok sayıda üründen oluşan pahalı bir ürün portföyüne sahip. Anker'in ses ürünleri serisinde çok uygun fiyatlı kulaklıkların yanı sıra birinci sınıf fiyatlı cihazlar da yer alıyor.
Yeni sızıntı, Anker'in kulaklık yelpazesini fiyatlarında bir artışla daha da genişlettiğini gösteriyor. Soundcore Space One Pro yakın zamanda söylentilerin güvenilir olduğunu daha da kesinleştiren bazı sertifikalar aldı. Söylentiye göre A3062 model numaralı Soundcore Space One Pro, kulak kanalına takılmayan klasik kulaklık biçiminden farklı olan bir model olacak.
Bu yeni kulaklığın Bluetooth 5.3 bağlantısını destekleyeceği ve 3500mAh pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntıya göre pil sadece iki saatte tamamen şarj olabilecek. Ayrıca Anker Soundcore Space One Pro'nun 60 saatlik oldukça etkileyici bir çalışma süresine sahip olduğu da bildiriliyor. Bu, ortalama kullanımda bir haftadan fazla süre dayanabileceği anlamına geliyor.
Anker Soundcore Space One Pro'nun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği olacak. Soundcore Space One Pro'nun fiyatının ise 200 dolar olduğu tahmin ediliyor. Anker yeni modelin çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.