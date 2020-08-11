Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu

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Mobil oyunculuk bugün hiç olmadığı kadar ciddi bir branş haline geldi. Üreticiler de mobil oyunculara yönelik olarak kritik konularda yardımcı olacak aksesuar veya cihazlar üretiyor. Anker PowerCore Play 6K bunlardan birisi.

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Anker PowerCore Play 6K neler sunuyor?

Anker PowerCore Play 6K adıyla duyurulan mobil oyun desteği 5.7 inç ve 6.45 inç arasındaki tüm akıllı telefonlar ile uyumlu. Kontrolcünün sağ kısmı çekilerek büyük ekranlar için yer sağlanıyor.

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Desteğin önemli özelliği 6700mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreler oyun oynamanızı sağlaması. USB Tip-A veya Tip-C üzerinden 15W hızlı şarj sunan destek ayrıca kendisini de hızlı şarj ile 3 saatte doldurabiliyor.

Hızlı şarj nedeniyle veya oyun esnasında yaşanacak aşırı ısınmaların önüne geçmek için de minik bir fan eklenmiş. Entegre bir standı da olan Anker PowerCore Play 6K mobil oyun desteği 35$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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https://www.techpowerup.com/270822/anker-unveils-powercore-play-6k-mobile-gaming-controller

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