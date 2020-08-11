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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu

    Anker PowerCore Play 6K adlı mobil oyun desteği 6700mAh kapasiteli batarya ile uzun oyun süreleri sunuyor. Ayrıca 15W şarj ile bataryanızı da hızlı dolduruyor.
    1 hf.
    1,5b
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    8
    Mobil O...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu
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    Mobil oyunculuk bugün hiç olmadığı kadar ciddi bir branş haline geldi. Üreticiler de mobil oyunculara yönelik olarak kritik konularda yardımcı olacak aksesuar veya cihazlar üretiyor. Anker PowerCore Play 6K bunlardan birisi.

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    Anker PowerCore Play 6K neler sunuyor?

    Anker PowerCore Play 6K adıyla duyurulan mobil oyun desteği 5.7 inç ve 6.45 inç arasındaki tüm akıllı telefonlar ile uyumlu. Kontrolcünün sağ kısmı çekilerek büyük ekranlar için yer sağlanıyor.

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    Desteğin önemli özelliği 6700mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreler oyun oynamanızı sağlaması. USB Tip-A veya Tip-C üzerinden 15W hızlı şarj sunan destek ayrıca kendisini de hızlı şarj ile 3 saatte doldurabiliyor.

    Hızlı şarj nedeniyle veya oyun esnasında yaşanacak aşırı ısınmaların önüne geçmek için de minik bir fan eklenmiş. Entegre bir standı da olan Anker PowerCore Play 6K mobil oyun desteği 35$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

    Anker; bataryalı bir oyun desteği duyurdu
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    https://www.techpowerup.com/270822/anker-unveils-powercore-play-6k-mobile-gaming-controller Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Tetik tuşları da olabilirmiş.
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    Feyzuli 1 hf.
    Şaka mı o kablo? L şeklinde yapmamak o kabloyu nasıl bir öngörüsüzlüktür ?
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Biraz daha uzun olsaydi. Artik cogu telefon icin bu kasa oturtulamaz olacak :/
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