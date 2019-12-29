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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı

    iPhone 11 serisi için mevcut flaş performansını yetersiz bulanlara yönelik olarak Lightning portu üzerinden gecikmesiz patlama sunan Anker aksesuarı satışa çıktı.
    21 dk.
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    87
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı
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    Kamera konusunda en iyi iPhone modelleri olarak gösterilen iPhone 11 serisi için Apple özel bir flaş aksesuarı programı başlatmıştı. Made for iPhone – MFi kapsamında yer alan flaş aksesuarı programının ilk üyesi Anker markası oldu.

    İlk flaş aksesuarı

    Normalde Bluetooth üzerinden bağlanan flaş aksesuarları var ancak kablosuz bağlantı biraz gecikmeye neden oluyor. Bu bakımdan gecikmesiz flaş patlamaları için Lightning bağlantısı gerekli. Apple bir süre önce Lightning üzerinden ana kamera uygulamasına bağlanabilecek flaş aksesuarları için MFi programına güncelleme yapmıştı.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Flaş aksesuarı MFi programının gelecek yıla kadar piyasada olması beklenmiyordu ancak Anker bir sürpriz yaptı. Küp şeklindeki Anker flaş aksesuarı fotoğraf meraklılarının ihtiyacı olan ışık kaynağını sağlayacak.

    Anker aksesuarın normale göre iki kat daha fazla mesafeyi aydınlattığını ve iki kat daha parlak olduğunu belirtiyor. Ana kamera uygulaması yanında üçüncü taraf kamera uygulamaları ile de uyumlu. Şarj edilebilir batarya 10 bine kadar flaş patlaması sağlayabiliyor.

    Çıkarılabilir bir yumuşatma modülüne de sahip olan Anker aksesuarı ayrıca farklı fotoğraf aksesuarlarına tutturmak için bir ISO yuvasına da sahip. Aksesuar 50$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.slashgear.com/ankers-new-iphone-11-mfi-flash-is-made-for-mobile-photographers-28604596/ Yorum Yaz
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