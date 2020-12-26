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    Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

    Sağlık Bakanlığı mRNA koronavirüs aşısı üreten Pfizer ve BionTech'in ortak üretim aşısı için anlaşma imzaladı. Yıl sonuna kadar 550 bin doz, Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı alınacak.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı için yeni bir anlaşma imzaladı. Bugüne kadar yalnızca Çinli Sinovac şirketiyle anlaşan Türkiye, şimdi de Pfizer ve BioNTech’in ortak üretim aşısından da satın aldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anlaşmanın detaylarını açıkladı. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan Alman BioNTech şirketi ile ABD’li Pfizer’in ortak üretim mRNA koronavirüs aşısı için mutabakata varıldı. Türkiye, toplam 4.5 milyon doz aşı alacak.

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    Plana göre yıl sonuna kadar veya Ocak ayı başında 550 bin doz aşı Türkiye’ye gelecek. Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye’ye teslim edilecek. Türkiye talep ederse aynı sözleşme şartlarıyla 30 milyon doza kadar aşı satın alabilecek. Aşı, bir kişiye iki doz olarak uygulanıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech aşısındaki gecikmenin nedenini de açıkladı. Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAY ALINACAK.” dedi.

    Türkiye daha önce Çinli Sinovac şirketiyle anlaşmaya varmıştı. Toplam 50 milyon doz aşı alınacak. Bu aşılar inaktif formda. Bugün anlaşması imzalanan Pfizer ve BioNTech’in ortak üretim aşıları ise mRNA aşılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların mRNA aşılardan daha güvenli olduğunu düşündükleri için Sinovac’la anlaşma yapıldığını açıklamıştı.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    N3CAT1 (Necati TUFAN) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimler kullanabilecek bakalım bu aşıyı?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber, açıkçası Çin aşısını yaptırmak istemezdim. Alman firmanın aşısına daha olumlu bakıyorum.
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    basartenk (basar tenk) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı aşımız yerli olsun.
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    profecco 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerli aşımız hayırlı olsun.
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