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    Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor

    Çok yakın bir dönemde yurt dışı uçuşlarda dijital sağlık pasaportuna sahip olmak zorunlu hale gelecek. Hatta ülke için ulaşımda dahi sağlık pasaportları istenebilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor
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    Ülkeler arası uçuşlarda belirli şartlar için aşı karnelerinin istenmesi bilinen bir durum. Pandemi dönemi ile birlikte artık uçuşlarda daha fazla şartların yerine getirilmesi isteniyor ve bu da dijital sağlık pasaportu dönemini başlatacak.

    Dijital pasaport

    Ülkeler arası yolculuk yapan insanların koronavirüs yayılımını daha fazla arttırması hükümetleri bazı tedbirler almaya itti. Örneğin son İngiltere olayında olduğu gibi ülkeye girişlerde PCR testi negatif zorunlu hale geldi. Yolcunun test sonuçları ve testi hangi laboratuvarda yaptırdığı gibi verilerin sürekli erişilebilir olması gerekiyor.

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    Diğer taraftan aşılamaların başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarda da aşıların zorunla hale gelmesi bekleniyor. Avusturalyalı hava yolu firması Qantas yolculuklarda koronavirüs aşısını mutlaka arayacağını duyurdu.

    Bu kadar fazla verinin olması haliyle bir dijital sağlık pasaportunu zorunlu kılıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yolcuların sağlık verilerinin yer aldığı ve gerektiğinde paylaşıldığı dijital kimlikler sayesinde hava yolu taşımacılığının eski günlerine döneceğini düşünüyor.

    United Airlines ve Singapur Havayolları belirli hava limanlarında dijital sağlık pasaportunu test etmeye başladı. Lufthansa ve JetBlue gibi pek çok hava yolu şirketi bu konudaki çalışmalarını sıklaştırdı. Hava yolu şirketlerindeki bu hazırlık haliyle tur şirketlerini de harekete geçirdi. Avrupa’da blok zinciri temelli ve güvenlik odaklı dijital pasaportlar test ediliyor.

    Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor

    Hava yolu ulaşımının yanında ülke içi veya şehir içi ulaşımlarda da muhtemelen aşı zorunluluğu olacak. Örneğin Fransa aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmaması için bir kanun hazırlığı içerisinde.

    Kısaca dijital sağlık pasaportu tarzındaki araçlar yakın bir dönemde zorunlu hale gelecek gibi görünüyor. En azından pandemi tamamen bitene kadar kişisel pasaportumuzun yanında dijital sağlık pasaportumuz da olmak zorunda.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/turizm/yurt-disi-ucuslarda-dijital-saglik-pasaportu-olacak-uyarisi/661779 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    drjacob (... ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O covid 19 komplocularını bu haberleri görünce daha çok anıyorum , sanırım haklı olabilirler.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ilhan_28 (İlhan Özmen) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    O korku fetişistleri evde karantina meraklıları sevinsin, yatsınlar evde çıkmasınlar sokağa. Komplo diyen inkarcılar hayatına, özgürlüğüne daha fazla tecavüz edildiğinde anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak.
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Thailand da taşındım bir sene oldu. Virüs falan yok Burda.



    TR deki dinci sapıkların karantina dan kaçmasından sonra virüs arttı. Bu açığı kapatmak için herkesi ülkeye gel gel yaptılar. Ve daha da yayıldı. Ciddiyetsiz kaderci bir anlayışla ülkemin virüse yakalanma hızını arttırdılar.
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    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütün bunlar dijital insan projesine bir adım daha yaklaştırıyor.
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    BaHele (Adem KÜÇÜK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şehir dışına çıkamıyoruz ülke dışına çıkmak benim için bir rüya
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    Jeroww (Ali Temiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Komplo teorisyenleriyle ne kadar dalga geçsek de adamlar haklı çıkıyor her geçen gün. Ve bu dijitalleşme insanı biraz korkutuyor.
    Yanıtla +3
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce dizi, filmlerle izletip bilinç altımızı hazırladılar. Şimdi alıştırıldığımız şeyleri üstümüzde uyguluyorlar. İnsanın iradesini, özgürlüğünü elinden almaya çalışanlara Allahım tez zamanda türlü belalar nasip eyle.
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Neye alıştırdilar bir söylesene
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    zanka 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belirli ülkelere giderken zaten belli aşılar isteniyordu, örneğin sarı humma aşısı gibi. Buda Türkiye sahil ve hudutlar sağlık genel müdürlüğü tarafından verilen uluslararası geçerli fiziksel bir aşı kartına işleniyordu. Buna benzer bir uygulama yaygınlaşacak herhalde.
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    drjacob (... ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O covid 19 komplocularını bu haberleri görünce daha çok anıyorum , sanırım haklı olabilirler.
    Yanıtla +7
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    wert1903 (TANER KARACA) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yurtdışına çıkabildiğimiz mi var, şehir dışına zor çıkıyorum, para yok, fiyatlar gökyüzünde ...
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    por favor (ssena arıkuşu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yavaş yavaş dizilerde, filmlerde izlediğimiz şeyler gerçek olacak. Vücudumuzda bir barkod iş tamamdır.
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    smart1978 (X Y) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) por favor
    Senin TC Kimlik numaran yok mu yoksa ? :))
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