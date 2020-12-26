Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor

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Ülkeler arası uçuşlarda belirli şartlar için aşı karnelerinin istenmesi bilinen bir durum. Pandemi dönemi ile birlikte artık uçuşlarda daha fazla şartların yerine getirilmesi isteniyor ve bu da dijital sağlık pasaportu dönemini başlatacak.

Dijital pasaport

Ülkeler arası yolculuk yapan insanların koronavirüs yayılımını daha fazla arttırması hükümetleri bazı tedbirler almaya itti. Örneğin son İngiltere olayında olduğu gibi ülkeye girişlerde PCR testi negatif zorunlu hale geldi. Yolcunun test sonuçları ve testi hangi laboratuvarda yaptırdığı gibi verilerin sürekli erişilebilir olması gerekiyor.

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Diğer taraftan aşılamaların başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşlarda da aşıların zorunla hale gelmesi bekleniyor. Avusturalyalı hava yolu firması Qantas yolculuklarda koronavirüs aşısını mutlaka arayacağını duyurdu.

Bu kadar fazla verinin olması haliyle bir dijital sağlık pasaportunu zorunlu kılıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yolcuların sağlık verilerinin yer aldığı ve gerektiğinde paylaşıldığı dijital kimlikler sayesinde hava yolu taşımacılığının eski günlerine döneceğini düşünüyor.

United Airlines ve Singapur Havayolları belirli hava limanlarında dijital sağlık pasaportunu test etmeye başladı. Lufthansa ve JetBlue gibi pek çok hava yolu şirketi bu konudaki çalışmalarını sıklaştırdı. Hava yolu şirketlerindeki bu hazırlık haliyle tur şirketlerini de harekete geçirdi. Avrupa’da blok zinciri temelli ve güvenlik odaklı dijital pasaportlar test ediliyor.

Hava yolu ulaşımının yanında ülke içi veya şehir içi ulaşımlarda da muhtemelen aşı zorunluluğu olacak. Örneğin Fransa aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmaması için bir kanun hazırlığı içerisinde.

Kısaca dijital sağlık pasaportu tarzındaki araçlar yakın bir dönemde zorunlu hale gelecek gibi görünüyor. En azından pandemi tamamen bitene kadar kişisel pasaportumuzun yanında dijital sağlık pasaportumuz da olmak zorunda.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/turizm/yurt-disi-ucuslarda-dijital-saglik-pasaportu-olacak-uyarisi/661779

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